Al menos 5 muertos tras un atropellamiento masivo en un mercado navideño en Alemania

Video Un vehículo atropella a una multitud de personas en un mercado navideño en Alemania: esto se sabe

Al menos cinco personas murieron este viernes en un atropellamiento masivo durante un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania.

Según las autoridades, otras 68 resultaron heridas, de las que 15 se encuentran en estado grave, por lo que no descartan que pueda haber más víctimas mortales.

El conductor del vehículo fue detenido, informó la agencia de noticias DPA.

La ministra del Interior de Sajonia-Anhalt, Tamara Zieschang, dijo que el sospechoso es un médico saudí de 50 años que llegó por primera vez a Alemania en 2006.

Autoridades regionales y locales informaron que sospechan que se trata de un acto deliberado y que el presunto responsable actuó en solitario, por lo que descartaron que haya riesgo de nuevos ataques.

La televisión NTV mostró varias ambulancias y camiones de bomberos en el caótico lugar, con personas heridas siendo trasladadas a hospitales y otras siendo atendidas mientras yacían en el suelo.

Se escucharon gritos cuando la policía, los médicos y los bomberos se desplegaron en el mercado lleno de basura, decorado con árboles de Navidad y luces festivas.

El semanario de noticias Der Spiegel, citando fuentes de seguridad, dijo que un BMW negro había atravesado la multitud a gran velocidad poco después de las 7:00 pm, hora local, cuando el mercado estaba lleno de compradores.

Gobierno alemán dice que los hechos suscita "los peores temores"

El canciller alemán Olaf Scholz escribió en X que "los informes de Magdeburgo suscitan los peores temores".

"Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos a su lado y al lado de la población de Magdeburgo. Mi agradecimiento a los dedicados socorristas en estas horas de ansiedad".

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, pidió recientemente a la gente que esté alerta en los mercados navideños, aunque dijo que las autoridades no habían recibido ninguna amenaza específica.

El servicio de seguridad nacional, la Oficina para la Protección de la Constitución, advirtió que considera los mercados navideños un "objetivo ideológicamente adecuado para personas de motivación islamista".

Autoridades locales califican los hechos como un "acontecimiento terrible"

Las imágenes de la escena de una parte acordonada del mercado mostraron escombros en el suelo.

"Es un acontecimiento terrible, sobre todo en los días previos a Navidad", afirmó el gobernador de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff.

Haseloff dijo a DPA que se dirigía a Magdeburgo, pero no pudo dar información inmediata sobre las víctimas ni sobre lo que se esconde detrás del atentado. incidente.

Magdeburgo, situada al oeste de Berlín, es la capital del estado de Sajonia-Anhalt y tiene unos 240,000 habitantes.

El 19 de diciembre de 2016, un atacante extremista islámico atropelló en Berlín a una multitud de asistentes al mercado navideño con un camión, dejando 13 personas muertas e hiriendo a decenas más. El atacante murió días después en un tiroteo en Italia.

El presunto ataque se produjo un día después del octavo aniversario del ataque a un mercado navideño en Berlín de 2016.

Los mercados navideños son parte importante de la cultura alemana y una tradición anual que se ha mantenido desde la Edad Media exportada con éxito a gran parte del mundo occidental. Solo en Berlín, más de 100 mercados abrieron a finales del mes pasado.

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, había dicho a finales del mes pasado que no había indicios específicos de un riesgo para los mercados navideños este año, pero admitió que era prudente estar alerta.

