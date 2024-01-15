Una mujer muere atropellada y 10 personas resultan heridas en un presunto atentado en una afluente área en Israel

Una mujer murió y más de 10 personas resultaron heridas el lunes tras ser atropelladas por un vehículo en el centro de Israel, anunciaron los rescatistas y la policía, que detuvo a dos palestinos por el presunto ataque.

El jefe de la policía israelí, Kobi Shabtai, aseguró a los periodistas que "los dos autores del ataque" en Ra'anana son "parientes", residen "en los territorios palestinos" y "llegaron de manera ilegal" al lugar del ataque.

Según la policía, los atacantes viven en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y son sospechosos de haber robado un vehículo antes de embestir a peatones en varios lugares del suburbio de Tel Aviv.

El hospital Meir de Kfar Saba informó que una mujer "herida, que llegó en un estado crítico, falleció pese a los esfuerzos de reanimación". En un primer parte, los servicios de rescate señalaron que al menos 13 personas resultaron heridas y que dos de ellas estaban en estado de gravedad.

La tensión en Israel y en los territorios palestinos se intensificó desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre, en el que los milicianos islamistas mataron a cerca de 1,140 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra la Franja de Gaza, donde Hamas, catalogado como "organización terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, gobierna desde 2007.

El último balance del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, afirma que los bombardeos israelíes ya dejaron más de 24,000 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y menores.

