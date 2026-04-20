Noticias Países europeos retiran comida infantil por temor a veneno para ratas La compañía de alimentos comentó que los frascos salieron de sus instalaciones en perfectas condiciones y que no se debe a ningún defecto de producto ni de calidad de su parte



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Este lunes 20 de abril, algunos países de Europa retiraron los frascos de comida para bebés de marca HiPP, después de que se descubriera veneno para ratas en su contenido.

La ministra de Salud de Austria les pidió a los padres, jardines de infancia y guarderías que tengan cuidado al alimentar a niños pequeños con productos HiPP. “Es profundamente perturbador que alguien aparentemente esté dispuesto a poner en peligro la salud de bebés por motivos criminales”, declaró la ministra.

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¿Cuáles son los países afectados?



Uno de los países afectados es la República Checa, en donde hubo dos frascos que dieron positivo para veneno para ratas en la ciudad de Brno. También en Eslovaquia retiraron todos los frascos de comida para bebé de la marca HiPP como precaución para todos los infantes.

Eslovenia comenzó a retirar de manera preventiva todos los productos HiPP de los estantes de Spar y otros supermercados, informó su inspección sanitaria.

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¿Cómo identificar el producto afectado?

De acuerdo con la policía de Burgenland, los productos que podrían tener veneno tienen etiqueta blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco.

Otra característica es que la tapa está dañada o abierta y puede que haya un olor inusual en el alimento. De igual manera, al momento de abrir el frasco, puede que no se escuche ningún ruido.

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¿Qué dice la compañía de alimentos HiPP?

La compañía de alimentos para menores comentó que los frascos salieron de sus instalaciones en perfectas condiciones y que no se debe a ningún defecto de producto ni de calidad de su parte.

Sin embargo, está retirando el producto como precaución en las tiendas de SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt en Austria.

Cabe destacar que, en el caso de que se haya ingerido este alimento, los síntomas podrían presentarse de dos y hasta cinco días después. El veneno podría provocar sangrado de encías y hemorragias nasales, así como moretones y sangre en las heces.