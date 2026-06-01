Noticias Nueva ruta podría ser clave para localizar a dos desaparecidos en la cueva inundada de Laos Las intensas lluvias han complicado las labores de rescate, mientras equipos de varios países mantienen la búsqueda de dos personas desaparecidas desde hace casi dos semanas; otras cinco ya fueron rescatadas

Video Rescatan a cinco hombres atrapados en una cueva inundada en Laos

La búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas dentro de una cueva inundada en Laos entró en una nueva fase este lunes 1 de junio de 2026, con equipos de rescate concentrados en localizar una ruta alterna que permita acceder a una zona profunda del sistema subterráneo.

Rescatistas buscan accesos secos

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Las intensas lluvias que han azotado la región durante los últimos días han convertido la entrada principal en u n paso intransitable, obligando a los especialistas a modificar su estrategia mientras el tiempo juega en contra.

Las operaciones se desarrollan en una zona montañosa de la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros al norte de Vientiane, donde siete personas quedaron atrapadas tras una repentina crecida de agua. Cinco de ellas ya fueron rescatadas, pero dos continúan desaparecidas y se cree que permanecen aisladas en un sector más profundo de la cueva.

Mientras un grupo de rescatistas continúa bombeando agua para reducir el nivel de inundación dentro de la cueva, otro equipo trabaja desde el exterior en la búsqueda de pasajes secos, pozos de ventilación o entradas naturales que permitan alcanzar el área donde podrían encontrarse los desaparecidos.

Para esta tarea, los especialistas emplean tecnología como escáneres de radar e imágenes satelitales para orientarse en la montaña y detectar posibles accesos ocultos. Sin embargo, las condiciones siguen siendo complejas debido a las lluvias constantes, que continúan alimentando el flujo de agua hacia el interior del sistema cavernoso.

Operación de rescate enfrenta condiciones extremas

La misión reúne a rescatistas de Laos y Tailandia, apoyados por buzos de Finlandia, Malasia, Japón, Indonesia, Francia y Australia. Varios de ellos participaron en el histórico rescate de una cueva en Tailandia en 2018.

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Los equipos consideran que, incluso si se localiza una entrada alternativa, será necesario mantener labores de bombeo y garantizar la ventilación dentro de la cueva para avanzar con seguridad hacia la zona donde podrían encontrarse los dos desaparecidos.