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Donald Trump dice que le gustaría reunirse con el líder iraní, Mojtaba Jamenei

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo", declaró el mandatario en una entrevista en el sitio web New York Post

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Por:N+ Univision
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Video Guerra en Medio Oriente: EEUU insiste que hay diálogo; Irán habría abandonado conversaciones

El presidente Donald Trump dijo que le gustaría reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento; depende de cómo vaya todo", dijo el mandatario en una entrevista en el sitio web New York Post.

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El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos consideraba a Mojtaba Jamenei como "vivo" y "cada vez más implicado" en la dirección de la República Islámica.

En los últimos días, Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.

Video Pentágono añade restricción nuclear al acuerdo con Irán y frena la firma del acuerdo de paz

Trump confirmó que llamó “loco” a Netanyahu en llamada telefónica, según The New York Post

El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista para el "Pod Force One" de The New York Post que llamó “loco” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada telefónica que se llevó a cabo el lunes.

Además, el mandatario republicano señaló que Netanyahu estaba un “poco perturbado” de que la lucha de Israel contra Hezbolá en Líbano fuera la causa por la que se estuvieran frenando las conversaciones de paz con Irán.

A pesar de reconocer las tensiones, el republicano insistió en que su relación con el primer ministro israelí era sólida y que conectaban, ya que ambos son líderes en tiempo de guerra.

"Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él", dijo Trump en "Pod Force One".

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