Nicolás Maduro Nicolas Maduro y Cilia Flores dan mensaje por el Domingo de Ramos Te contamos qué dice el mensaje del expresidente de Venezuela, tras su captura el pasado 3 de enero por Estados Unidos



Video Maduro envía mensaje desde prisión tras audiencia en Nueva York

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se pronunciaron este Domingo de Ramos tras su captura el pasado 3 de enero con la "Operación Resolución Absoluta" por parte de Estados Unidos.

A través de la cuenta de Instagram del hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, dio a conocer un comunicado en el que decía que "la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular”.

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“Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo (Sal 118, 22-24). Por eso, aun en la prueba, este no puede ser un día de desesperanza, sino de confianza en Dios, de firmeza espiritual y de esperanza. Hoy recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando toda la multitud de discípulos, llenos de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz y decía: ¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! “Paz en el cielo y gloria en las alturas”, dijeron.

Además, comentaron que ese es el espíritu del Domingo de Ramos, “un pueblo que reconoce a Dios y que no se rinde ante la oscuridad” y que nadie calle la verdad, ni la esperanza, y que Dios acompaña a los humildes.

Video Crónica de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores: Así se presentaron ante la justicia en NY

Asimismo, remarcaron que Cristo dejó una enseñanza en la cual dice que el que quiera ser grande que sea su servidor, y el que quiera ser primero que sea esclavo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Allí está la grandeza verdadera: no en dominar, no en oprimir, no en humillar, sino en servir, en acompañar, en sostener, en entregar la vida por amor”, finalizaron.

Mensaje en la cuenta de X de Nicolás Maduro

Este domingo 29 de marzo, a través de la cuenta de X del exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se dio a conocer un mensaje en el que agradeció las muestras de afecto y oraciones.

“Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”. El respaldo del país se ha convertido en una enorme fuerza moral para continuar”, finalizó.

Video "Free president" y "cadena perpetua": Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro reaccionan afuera de corte

Familiares piden mediación del Vaticano para la libertad de presos en Venezuela

El 27 de marzo, familiares marcharon en las calles de Caracas hasta la Nunciatura Apostólica para pedirle al Vaticano que medie ante las autoridades de Venezuela la exoneración de más de 500 detenidos bajo la L ey de Amnistía.

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Cabe destacar que esta ley aplica para estudiantes, académicos, periodistas, activistas de derechos humanos y sindicalistas, pero no para personas condenadas por delitos de homicidio, narcotráfico o participar en acciones armadas en contra del pueblo.