El Vaticano Vaticano intentó mediar un acuerdo pacífico con Maduro antes de su arresto, según el jefe de la diplomacia de la Santa Sede El jefe de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, habló con periodistas tras una misa el sábado, e insistió en el compromiso de la diplomacia vaticana con una resolución pacífica a la crisis venezolana.

El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó el sábado en Roma que la Santa Sede intentó mediar un acuerdo con Nicolás Maduro y representantes de su régimen para evitar un derramamiento de sangre en Venezuela, pero que e sas negociaciones no prosperaron antes de la operación militar estadounidense que terminó con el arresto de Maduro y su esposa.

Parolin habló con periodistas tras una misa en la iglesia de la Domus Mariae, e insistió en el compromiso de la diplomacia vaticana con una resolución pacífica a la crisis venezolana.

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", declaró el secretario de Estado del Vaticano, en referencia al parecer a un reporte del 9 de enero del diario The Washington Post que revelaba que la Santa Sede había explorado la opción de conseguir asilo en Rusia para el dirigente venezolano. Ese reporte contaba que desde el Vaticano le habían propuesto a Maduro "que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero", pero este se negó, incrédulo de que EEUU intervendría.

Parolin insistió en que el Vaticano "siempre apoyó una solución pacífica", pero terminaron encontrándose con un "hecho consumado".

El 3 de enero, como parte de una operación ordenada desde Washington que marca un giro histórico tanto en el futuro de Venezuela como en el orden internacional, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales federales por supuestos delitos relacionados con narcotráfico y “narcoterrorismo”, según Washington.

Además de la mediación fallida con el régimen de Caracas, el Vaticano ha intensificado sus contactos con actores de la oposición venezolana. Esta semana, el papa León XIV recibió en audiencia privada a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien presentó ante el pontífice peticiones para la liberación de presos políticos y apoyó una transición democrática ordenada, según fuentes de la Santa Sede.

Machado también mantuvo conversaciones con el cardenal Parolin, quien fue nuncio apostólico en Venezuela entre 2009 y 2013.

Aunque Machado ha sido una voz crítica del régimen y busca una salida política a la crisis, el futuro institucional de Venezuela sigue siendo incierto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo funciones de liderazgo tras la captura de Maduro y moviendo piezas clave dentro del gobierno para consolidar su posición, con el apoyo de Donald Trump. Trump recibió a Machado el pasado 15 de enero en la Casa Blanca en un encuentro privado que duró cerca de una hora, entre almuerzo y conversacions en la Oficina Oval.

Tras el operativo en Caracas, el presidente estadounidense ha dicho que su país está "a cargo" de Venezuela, aunque no especificó cómo. También publicó una imagen alterada de lo que sería una página de Wikipedia que lo muestra como "presidente interino de Venezuela". Aunque el país sigue dirigido por las mismas fuerzas del régimen de Maduro, la administración de Trump ha intensificado su intervención sobre el sector petrolero venezolano y completó las primeras ventas de ese petróleo bajo un acuerdo valorado en aproximadamente $500 millones, según funcionarios estadounidenses, y se espera que se realicen más ventas en las próximas semanas.

Desde el Vaticano, el papa León XIV ha pedido que Venezuela permanezca como un país independiente. El pontífice ha dicho que sigue con “profunda preocupación” los acontecimientos en Venezuela y ha instado a la protección de los derechos humanos y civiles en ese país latinoamericano.