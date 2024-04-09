Arrestan en Venezuela a Tareck El Aissami, el otrora poderoso 'zar del petróleo' caído en desgracia

Video La administración Biden suavizará las sanciones a la industria petrolera de Venezuela, ¿quién se beneficia?

El exministro de Petróleo Tareck El Aissami fue detenido por un caso de corrupción más de un año después de su renuncia, informó este martes el fiscal general de Venezuela.

Mientras que el exministro de Finanzas, Simón Zerpa, y el empresario Sarmark López también han sido detenidos, declaró el fiscal general Tarek Saab en una rueda de prensa.

Por este caso se han realizado varios arrestos de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos, con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Aissami estaría vinculado con una trama millonaria de corrupción focalizada inicialmente en PDVSA y que se habría extendido a otras empresas estatales.

En marzo de 2023 El Aissami renunció a su cargo argumentando que lo hacía en virtud de las investigaciones “que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA” y con el objetivo de “apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”. Desde entonces su paradero era desconocido.

El Aissami, de 49 años, puso además desde entonces a disposición su cargo en la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El exministro de Petróleo, también expresidente de PDVSA, fue detenido para ser presentado e imputado en las próximas horas, indicó el fiscal general, sin mencionar la fecha exacta de su captura.

El Ministerio de Comunicaciones publicó imágenes de Tareck El Aissami esposado y caminando por un pasillo flanqueado por agentes. El fiscal general dijo a periodistas que el arresto de El Aissami tomó tiempo debido a los diversos pasos de la investigación.

Tres detenciones claves en un caso de corrupción

Junto a El Aissami fue detenido Simón Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una empresa estatal creada en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender otras situaciones especiales.

“Valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores de empresas los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares”, acotó el fiscal general.

También fue capturado el empresario Samark José López vinculado de manera directa con El Aissami y Zerpa.

“Esta red usó todo un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de la adquisición de criptoactivos”, que seguidamente eran usados para obtener bienes, inmuebles e invertirlos particularmente en el sector de la construcción, dijeron las autoridades.

Los detenidos serán imputados de los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El Ministerio Público indicó que en relación con el caso están detenidas 54 personas y sobre otras 17 pesan órdenes de aprehensión.

Una red de empresas coludidas en un millonario desfalco en Venezuela

De acuerdo con las autoridades todos los investigados están relacionados con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde la fiscalía detectó a una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana.

Esta última está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.

“Estos manejos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló El Aissami: Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana”, resaltó Saab.

La caída del ‘zar del petróleo’

El Aissami, que fue sancionado por Estados Unidos como presunto capo de la droga, vivió un rápido ascenso en el poder durante las últimas dos décadas que lo llevaron a ocupar varios de los más importantes cargos en las áreas de seguridad y economía del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez y de su sucesor y actual presidente Nicolás Maduro.

Ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores durante el mandato de Chávez (1999-2013) y fue designado por Maduro ministro de Petróleo en abril de 2020. Venía de desempeñarse como vicepresidente de la república bajo el mandato del sucesor de Chávez.

Las acusaciones de Washington contra El Aissami no hicieron mella en su carrera. Por el contrario, fue catalogado como un héroe por el oficialismo, pero la detención de varios de sus allegados lo arrastró al ojo del huracán.

En momentos difíciles recibió el encargo de diseñar el entramado con el que poder sortear las sanciones de Washington para impedir que la administración de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.

