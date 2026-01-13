Noticias

Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, informó este martes 13 de enero sobre el decomiso "récord" de 7 mil 148 kilogramos de droga en los primeros 13 días de 2026.

Tras el anuncio, Cabello aseguró que "no está pasando droga en este momento" por Venezuela, país que fue señalado de narcotráfico el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es un durísimo golpe a la narrativa que dice que Venezuela facilita el tráfico. Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener en su ruta
Diosdado Cabello

El chavista, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares, señaló que el decomiso fue resultado de un operativo de inteligencia enfocado en desarticular rutas logísticas de las mafias transnacionales.

El cargamento estaba compuesto por 238 paquetes de droga y 14 mil 280 envoltorios, principalmente de marihuana y cocaína.

Anuncian liberación de 400 presos

El presidente ⁠de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ⁠dijo este martes que 400 personas fueron excarceladas luego de que anunciara la semana pasada las liberaciones como un gesto de paz.

Grupos no gubernamentales han dicho que las liberaciones oscilan entre las 60 y 70, mientras reclaman la lentitud y falta de información sobre las excarcelaciones.

De acuerdo con el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela, 116 personas han salido de prisión.

