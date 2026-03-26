Nicolás Maduro La historia detrás del muñeco de goma con la imagen de Nicolás Maduro afuera de la corte de Nueva York El artista venezolano Jorge Torrealba quería ilustrar cómo lucía el expresidente de Venezuela en comparación con su primera audiencia, realizada el 5 de enero de 2026. Además, llevó una escultura de goma para que la comunidad latina jugara con ella mientras pasaban las horas.

Video Crónica de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores: Así se presentaron ante la justicia en NY

Debido a la norma que prohíbe las cámaras en la Corte durante la audiencia del 26 de marzo de 2026 del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, un artista venezolano que ingresó al tribunal por iniciativa propia se dio a la tarea de plasmar en ilustraciones lo que se vivía al interior de la sala.

La pareja enfrenta en Estados Unidos cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los cuales ambos se han declarado no culpables.

PUBLICIDAD

Tras la audiencia en Nueva York, Jorge Torrealba, quien se define como caricaturista, explicó que su intención era observar y dibujar los cambios físicos del exmandatario en comparación con su primera comparecencia, realizada el 5 de enero de 2026.

"Sí, Nicolás Maduro está un poco más delgado, pero esta vez los protagonistas fueron sus abogados, que básicamente estaban buscando de dónde van a sacar el dinero para pagarles por sus servicios", comentó el artista a medios de comunicación afuera del recinto.

Y es que uno de los puntos centrales de la audiencia fue precisamente la discusión sobre el financiamiento de su defensa legal, en medio de restricciones para usar fondos vinculados al Estado venezolano.

Video Juicio Nicolás Maduro: Juez desestima el intento de la defensa para los cargos de narcotráfico

Además, durante la sesión, el juez rechazó una solicitud de la defensa para desestimar los cargos, por lo que el proceso judicial continúa avanzando hacia las siguientes etapas.

"La comunidad, como todos los venezolanos, queremos que este juicio llegue a su fin, que ya por fin se dé una sentencia y podamos o btener la justicia que tanto nos merecemos", agregó el caricaturista.

Al finalizar la audiencia, que duró aproximadamente una hora con diez minutos, Torrealba mostró afuera del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York las ilustraciones que realizó durante la comparecencia.

Además, el artista realizó y llevó una estatua —de tres metros de largo hecha con goma espuma— de Nicolás Maduro vestido como recluso y la entregó a la comunidad venezolana que no pudo ingresar a la sala para que pudieran "desestresarse" mientras él presenció la audiencia para dibujar.

Jorge Torrealba cargando la estatua que elaboró de Maduro vestido de prisionero, la cual entregó a la comunidad venezolana afuera de la Corte para que se "desestresaran". Imagen AFP

¿Por qué están prohibidas las cámaras en las audiencias en Estados Unidos?

En la mayoría de los tribunales federales de Estados Unidos —como el del Distrito Sur de Nueva York donde se lleva el caso— está prohibido grabar o tomar fotografías durante las audiencias. Esta medida responde a varias razones:

PUBLICIDAD

Garantizar un juicio justo , ya que se busca evitar que la presencia de cámaras influya en jueces, testigos o jurados.

, ya que se busca evitar que la presencia de cámaras influya en jueces, testigos o jurados. Proteger la seguridad y privacidad de los involucrados.

de los involucrados. Mantener el orden dentro de la sala y evitar distracciones.

dentro de la sala y evitar distracciones. Prevenir la espectacularización de los procesos judiciales, especialmente en casos de alto perfil como el de Maduro.

Por esta razón, en juicios mediáticos es común recurrir a artistas de corte, quienes documentan visualmente lo que ocurre mediante dibujos, una práctica con décadas de historia en el sistema judicial estadounidense.