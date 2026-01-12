Nicolás Maduro

Cuba repatriará cuerpos de los 32 combatientes abatidos durante ataque de EEUU para capturar a Maduro

Los restos de los 32 "combatientes" arribarán vía aérea la mañana del jueves al Aeropuerto Internacional de La Habana.

Cuba repatriará el próximo jueves 15 de enero de 2026 los cuerpos de los 32 militares cubanos que murieron durante la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó este el gobierno de la isla.

Según un comunicado del gobierno cubano, los restos de los 32 "combatientes" arribarán vía aérea la mañana del jueves al Aeropuerto Internacional de La Habana, en donde recibirán un homenaje póstumo.

Posteriormente, el viernes se permitirá el acceso al público y, para la tarde, serán inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de sus respectivas provincias.

Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel desmintió este lunes algún tipo de conversaciones con Estados Unidos luego de que el mandatario norteamericano Donald Trump advirtiera que era mejor para la isla llegar a un acuerdo “antes de que sea tarde”.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco"... Sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia
Miguel Díaz-Canel

¿Quiénes son los 32 combatientes cubanos que murieron en Venezuela?

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba divulgó la semana pasada las identidades de los 32 combatientes cubanos que perdieron la vida durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

Los 32 militares cubanos cumplían misiones en Venezuela en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

Nicolás Maduro

