United Airlines United Airlines restablecerá los vuelos entre EE.UU. y Venezuela, suspendidos desde 2017 Las rutas entre Estados Unidos y Venezuela se frenaron en mayo del 2019, cuando el presidente Donald Trump, en su primer mandato, ordenó suspender todos los vuelos comerciales por motivos de seguridad



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Este martes 12 de mayo, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, los cuales habían sido suspendidos desde el año 2017.

Esta sería la segunda ruta entre Estados Unidos y Venezuela que se vuelve a poner en funcionamiento después de que se reactivaran el pasado 30 de abril los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas.

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"Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de United.

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Estados Unidos y Venezuela

Las rutas entre Estados Unidos y Venezuela se frenaron en mayo del 2019, cuando el presidente Donald Trump , en su primer mandato, ordenó suspender todos los vuelos comerciales por motivos de seguridad. Este conflicto se dio en medio de una crisis diplomática en donde EEUU reconoció como presidente al líder opositor Juan Guaidó y puso sanciones al gobierno de Maduro.

Sin embargo, las relaciones entre Washington y Caracas volvieron luego de que el gobierno estadounidense capturara a Nicolás Maduro en una operación militar.

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Primer vuelo de United a Venezuela en ocho años

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró que "el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance" entre ambos países.

Además, precisó que bajo el liderazgo de Trump su departamento se enorgullecía de colaborar con United para hacer histórico este día.

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United Airlines ofreció vuelos durante 20 años en Venezuela

Esta aerolínea ofrecía vuelos entre Estados Unidos y Venezuela durante 20 años antes de que se suspendiera el servicio en junio del 2017.