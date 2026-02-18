Guerra Rusia y Ucrania Concluyen negociaciones entre Rusia y Ucrania en Ginebra: ¿Se llegó a un acuerdo sobre el territorio? Las negociaciones en Suiza fueron la tercera ronda de diálogo directo organizada por Washington, tras reuniones celebradas a comienzos de este año en Abu Dabi que funcionarios describieron como constructivas, aunque tampoco produjeron progresos sustanciales.

Ucrania y Rusia lograron algunos avances en las conversaciones mediadas por EEUU en Ginebra, pero no alcanzaron un compromiso sobre la cuestión clave del territorio, afirmó este miércoles el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Estados Unidos ha estado presionando para poner fin a la guerra, que está a punto de cumplir cuatro años y ha dejado decenas de miles de muertos y gran parte del este y sur de Ucrania devastados. Sin embargo, Moscú y Kiev siguen enfrentados sobre el reparto del territorio en un eventual acuerdo de posguerra.

Las exigencias de Rusia y Ucrania

Rusia exige el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk como parte de cualquier pacto y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociación. Por su parte, Ucrania ha rechazado esa demanda, política y militarmente delicada, y ha dejado claro que no firmará ningún acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de una nueva invasión.

“Podemos ver que se ha avanzado en algunos aspectos, pero por ahora las posiciones difieren, porque las negociaciones no fueron fáciles”, declaró Zelensky a periodistas tras concluir las conversaciones.

Las dos partes acordaron “casi todos los asuntos” relacionados con un mecanismo de supervisión del alto el fuego que contará con la participación de Estados Unidos, añadió.

No obstante, los temas sensibles vinculados al destino de los territorios ocupados en el este de Ucrania y al futuro estatus de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, siguen sin resolverse.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano —incluida la península de Crimea, anexada en 2014— además de zonas controladas por separatistas respaldados por Moscú antes de la invasión de 2022.

Ucrania sostiene que ceder más territorio equivaldría a “recompensar” a Rusia por la invasión y la envalentonaría para atacar de nuevo.

Conversaciones "difíciles" e "intensas"

El jefe de la delegación rusa calificó las conversaciones de “difíciles, pero profesionales” y señaló que habrá nuevas rondas en el futuro.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El conflicto posterior ha provocado una ola masiva de destrucción, dejando ciudades enteras en ruinas, decenas de miles de soldados y civiles muertos y millones de personas desplazadas.

Para las conversaciones en Ginebra, el Kremlin volvió a designar como jefe negociador al halcón nacionalista y exministro de Cultura Vladímir Medinski.

Por parte de Ucrania, encabezó la delegación el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov. Umérov describió las conversaciones como “intensas y sustantivas” en una breve declaración posterior ante la prensa.

Añadió que el siguiente paso será intentar alcanzar un nivel de consenso suficiente para “someter las decisiones desarrolladas a consideración de los presidentes”.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en redes sociales que los esfuerzos de Washington por lograr la paz en Ucrania durante el último año han producido “avances significativos”, sin ofrecer más detalles.

Presiones de Trump a Ucrania

Trump presionó el lunes a Ucrania para que cerrara un acuerdo, afirmando que “más les vale sentarse a la mesa, rápido”.

Pero Zelensky dijo el martes a Axios que “no es justo” que Ucrania —y no Rusia— esté recibiendo mayor presión, y subrayó que no habrá una paz duradera si simplemente se “entrega la victoria” a Moscú.

“Espero que sea solo una táctica y no una decisión”, afirmó.

Ataques rusos con drones y artillería durante la noche y el martes por la tarde dejaron al menos un herido y daños materiales, según autoridades regionales ucranianas.

Zelensky señaló que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia también estaban en Ginebra para mantener reuniones paralelas con la delegación ucraniana, y destacó que la participación europea es “indispensable” para que cualquier acuerdo final sea sostenible.

Los líderes europeos, atentos a las ambiciones más amplias de Putin, sostienen que su propia seguridad está en juego en Ucrania y han insistido en ser consultados en cualquier esfuerzo de paz.

Mientras tanto, Rusia ha seguido avanzando lentamente a lo largo del extenso frente de batalla durante meses, y este miércoles afirmó haber tomado aldeas en la región meridional de Zaporiyia y en la región septentrional de Sumy.

Pero la presión económica derivada de la guerra aumenta: el crecimiento se estanca y el déficit presupuestario se dispara, mientras los ingresos petroleros —afectados por las sanciones— caen a su nivel más bajo en cinco años.

Con información de AFP y AP.

