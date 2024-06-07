Un poderoso submarino nuclear y una fragata "invisible": esto se sabe de los buques de guerra rusos que navegan hacia Cuba

Video ¿Debe reaccionar EEUU a la nueva insinuación de Putin sobre usar armas nucleares? El análisis en Línea de Fuego

Un grupo de modernos y poderosos navíos de guerra rusos llegará la semana que viene al mar Caribe, según fuentes del gobierno estadounidense, a fin de realizar maniobras militares a pocas millas de la peninsula de la Florida, en medios de tensiones sin precedentes entre Estados Unidos y Rusia las dos naciones con mayor poder nuclear en el mundo

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el jueves la visita a esa nación insular del convoy de cuatro barcos rusos, que según el ente oficial responde a “ prácticas históricas” de su gobierno con naciones con las que mantienen “relaciones de amistad y colaboración”.

Cuáles son los barcos rusos que visitarán el territorio de Cuba

Los navíos, que según el comunicado permanecerán en territorio cubano entre el 12 y el 17 de junio, son presumiblemente los mismos que fueron detectados por el gobierno de Estados Unidos, según el cual viajan al área del Caribe para realizar un ejercicio militar en las próximas semanas.

Según el comunicado de la Cancillería cubana, los barcos rusos que viajan hacia el Caribe son: la fragata clase Almirante Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de rescate y salvamento Nikolai Chiker.

Se trata de embarcaciones modernas y tecnológicamente actualizadas, botadas entre 2017 y 2019, que han participado en diversos ejercicios militares en todo el mundo.

La fragata Almirante Gorshkov es el buque líder del grupo más moderno de fragatas rusas que se destaca por contar con tecnología de ‘furtiva’ en su construcción, que las hace más difícil de rastrear mediante métodos convencionales como radar, visuales, sonar e infrarrojos, por lo que los medios de propaganda del Kremlin la suelen llamar "la fragata invisible".

La construcción de este tipo de fragata, a un costo de $250 millones por unidad, fue llevada a cabo en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde se espera que se completen otras 10 unidades para 2027.

Por su parte, el submarino Kazan, es apenas la segunda unidad construida de los navíos sumergibles propulsión nuclear rusos ‘tipo Yasen’ de segunda generación, que transportan y lanzan misiles de crucero de ataque terrestre y también pueden ser armados con misiles antibuque y antisubmarinos.

Aunque la tecnología original de los submarinos nucleares Yasen data de la era soviética, el diseño actual es más pequeño y barato de construir, y cuenta con un reactor nuclear con un sistema de enfriamiento más moderno y, presumiblemente, más confiable.

Los otros dos navíos son naves de apoyo para la fragata y el submarino.

El Nikolai Chiker, es navío de salvamento, o remolcador de naufragio, diseñado específicamente para rescatar barcos que están en peligro de hundirse, o que ya se han hundido o encallado, mientras que la presencia del tanquero es presumiblemente necesaria para suplir de combustible y lubricantes a las otras embarcaciones en los largos viajes de ida y vuelta desde Rusia hasta el mar Caribe.

EEUU: la presencia de barcos rusos de guerra en el Caribe es “notable pero no preocupante”

Según comunicado de La Habana, la visita “corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las que Cuba es Estado Parte”.

Sin embargo, el despliegue naval, que no fue advertido por Rusia a Estados Unidos en contravención a los usos internacionales que rigen este tipo de maniobra militar, tiene lugar en medio de tensiones sin precedentes entre las dos naciones.

La visita de los barcos rusos a un área muy cercana al territorio estadounidense ocurre poco después de que el presidente Vladimir Putin advirtió que Moscú podría tomar medidas similares en otras partes del mundo en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de permitir que Ucrania use armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia (aunque la orden solo permite su uso para defender Jarkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania).

Putin dijo a un grupo de periodistas en el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo que Rusia podría suministrar a sus "aliados" en Occidente armas de largo alcance, similares a las provistas por los miembros de la OTAN a Ucrania.

"Si alguien piensa que es posible suministrar tales armas a una zona en guerra para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos nosotros derecho a suministrar nuestras armas?", dijo Putin.

Aun así, los funcionarios estadounidenses calificaron la presencia de los barcos rusos en el Caribe como “notable pero no preocupante” y reiteraron que los ejércitos de todo el mundo tienen derecho a realizar ejercicios en aguas internacionales, algo que hacen con regularidad.

El comunicado de Cuba aclara, sin embargo, que: “ Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa ninguna amenaza para la región”.

Los funcionarios estadounidenses indicaron que esperaban que los barcos hicieran también una escala en Venezuela, pero hasta el momento el régimen de Caracas no ha confirmado si o cuándo el destacamento naval ruso visitará el territorio de esa nación.

Con información de The Associated Press.