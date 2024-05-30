Biden da luz verde a Ucrania para utilizar armamento de EEUU contra territorio ruso, pero con limitaciones

Video Blinken visita Ucrania y asegura que la ayuda militar de EEUU está en camino: ¿llegará a tiempo?

El presidente Joe Biden autorizó este jueves a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para atacar en el interior de Rusia, aunque con el propósito limitado de defender la asediada ciudad de Járkov, según reportes de medios.

La autorización, reportada inicialmente por Politico y la agencia AP, llega en momentos difíciles para Ucrania en su guerra con Rusia y cuando las autoridades del país europeo han intensificado los llamados al gobierno estadounidense para que permita a sus fuerzas defenderse contra ataques provenientes del territorio ruso.

De acuerdo con los informes, sin embargo, esto no implica que haya cambiado la política de Biden, que pide a Ucrania que no utilice misiles de largo alcance y otras municiones proporcionados por EEUU para atacar ofensivamente dentro de Rusia.

Járkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania y se encuentra a solo 12 millas de la frontera rusa.

El gobierno ucraniano, en particular el presidente Volodímir Zelenski, ha defendido cada vez más que la restricción de EEUU estaba poniendo a las fuerzas de su país en una situación insostenible, mientras que Rusia se ha dedicado a intensificar los ataques en la región nororiental de Kharkiv.

Retraso en la entrega de armas

Estos movimientos del ejército ruso se dieron cuando decidió aprovechar un largo retraso en la reposición de la ayuda militar estadounidense y el hecho de que la producción militar de Europa occidental ha ralentizado entregas que son cruciales para Ucrania en el campo de batalla.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Biden se ha mantenido firme en su negativa a que los ucranianos utilicen armamento de fabricación estadounidense de manera ofensiva, por temor a que esa acción pudiera considerarse como una provocación y llevara a Moscú a ampliar la guerra.