Cuba pide por primera vez en su historia ayuda al programa de alimentos de la ONU por la falta de leche para los niños

Video Depreciación del peso cubano aumenta la crisis económica en la isla

El gobierno de Cuba acudió por primera vez en su historia al programa de ayuda alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas a fin de enfrentar la creciente crisis que afecta a los habitantes de la isla caribeña.

La información, reportada inicialmente por la agencia EFE, provino del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y pone de manifiesto la gravedad de la crisis económica que actualmente aqueja a Cuba.

“Confirmamos que el WFP recibió una comunicación oficial del gobierno solicitando apoyo para continuar con la entrega mensual de un kilogramo de leche para niñas y niños menores de siete años en todo el país”, informó la delegación del WFP en Cuba a través de una declaración escrita.

La solicitud es interpretada como una señal de la grave crisis económica que sufre la isla, considerada como la peor en las últimas tres décadas.

El WFP confirmó que ya había comenzado a entregar la leche en polvo solicitada por la isla.

Desde 1962, los residentes de la isla suelen recibir leche en polvo y otros alimentos básicos subsidiados a través de libretas de racionamiento, pero es común que en tiempo de crisis económicas los retrasos y la escasez de alimentos perturben la práctica.

Los racionamientos de alimentos fueron instaurados inicialmente para enfrentar la escasez de productos.

Desde entonces, los oficiales cubanos han culpado a Estados Unidos por la mala economía de la isla, a pesar de que estas no incluyen a los alimentos y la isla compra numerosos productos en EEUU, incluido el pollo.

En una rara admisión, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca dijo en julio 2023 que el esfuerzo para hacer de Cuba una nación autosuficiente estaba retrasado por causas internas.

Pero en vez de la mala gestión gubernamental, el funcionario culpó a la falta de "cultura de productividad" de los trabajadores cubanos. "Se necesita trabajo para producir alimentos. Todos esperamos que nos envíen alimentos, pero no hacemos nada para producirlos", dijo el Tapia Fonseca.

La escasez de leche en Cuba

La leche escasea casi desde la llegada del comunismo, aunque en general los niños de hasta siete años y las personas con dietas especiales podían contar con una cantidad fija mensual a un precio subvencionado de $0.21 por kilogramo.

Pero después de la caída de los suministros por causa de la crisis económica, en los últimos meses algunas jurisdicciones se vieron obligadas a racionar las entregas e incluso a entregar sustitutos de la leche como bebidas enriquecidas con vitaminas.

Sin embargo, en algunas páginas de supermercados en líneas, que algunos atribuyen al gobierno cubano, se puede comprar desde el extranjero para las personas dentro de Cuba, leche, carne y otros productos a precios inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos.

No es leche lo único que falta en Cuba

Además de la escasez de leche, también se están agotando los combustibles, los medicamentos y hasta el pan.

La escasez de combustible llegó a un nivel tal que el gobierno se vio obligado a cancelar el desfile anual del 1 de Mayo, una de las mayores celebración masiva anuales en Cuba desde 1959, después del inicio de la revolución de Fidel Castro, por segundo año consecutivo.

Según el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, no se trata de una cancelación sino de una "reformulación" del festejo, que también se suspendió durante la pandemia, "manteniendo su conmemoración, pero en condiciones de racionalidad y máxima austeridad" por causa de "la compleja situación económica por la que está atravesando el país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible".

A partir del viernes, el precio de la gasolina en Cuba subirá casi en un 500% como parte de un paquete de duras medidas económicas destinadas a superar la crisis, que incluye un aumento del 25% en las tarifas eléctricas, para algunos consumidores.

Con información de la Agencia EFE.