Cambiar Ciudad
Cuba

Tres barcos de guerra de Rusia regresan a Cuba: son una muestra de “relaciones de amistad y colaboración”

El gobierno de Cuba informó que el despliegue de las embarcaciones rusas forma parte de una “práctica histórica”. La llegada de esas embarcaciones se produce un mes después de que ya lo hicieran a la isla, en una maniobra que hizo que Estados Unidos anunciara que monitoreaba "de cerca" su llegada.

Por:
Univision y AP
Video ¿La llegada de buques rusos a Cuba representa una amenaza para Estados Unidos? Un experto explica

A poco más de un mes de que buques rusos atracaron en Cuba, tres barcos de guerra de Rusia regresaron a la isla caribeña como señal del estrechamiento de lazos entre ambos países.

El primero de los tres navíos rusos, un buque escuela llamado 'Smolniy', fue recibido a primera hora del sábado en la bahía de La Habana, a unas 93 millneas de la costa de Florida, con salvas de cañón como señal de amistad, reportó AP.

PUBLICIDAD

Las otras dos embarcaciones llegaron en el transcurso del día y se espera que permanezcan en la isla hasta el próximo martes.

Tres embarcaciones de las fuerzas armadas rusas ya habían atracado en Cuba a mediados de junio, incluyendo un poderoso submarino de propulsión nuclear.

Las acciones llamaron la atención del gobierno de los Estados Unidos, que dijo que monitoreó de cerca las acciones y maniobras.

En aquel momento, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que las maniobras rusas no representaban una amenaza.

“Los rusos hacen esto cada pocos años, hacen una excursión a aguas caribeñas y latinoamericanas", dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, tras el despliegue de buques rusos en junio.

Más sobre Rusia

Por qué la cumbre de Trump con Putin en Alaska podría ser la más importante de su segundo gobierno
5 mins

Por qué la cumbre de Trump con Putin en Alaska podría ser la más importante de su segundo gobierno

Mundo
Quién es Dmitry Medvédev, el volátil expresidente ruso cuyas amenazas contra EEUU llevaron a Trump a desplegar dos submarinos nucleares
3 mins

Quién es Dmitry Medvédev, el volátil expresidente ruso cuyas amenazas contra EEUU llevaron a Trump a desplegar dos submarinos nucleares

Mundo
Qué respondió Rusia a Trump tras el despliegue de submarinos nucleares como respuesta a amenazas "incendiarias" de Medvédev
2 mins

Qué respondió Rusia a Trump tras el despliegue de submarinos nucleares como respuesta a amenazas "incendiarias" de Medvédev

Mundo
De la cordialidad a amenazar con aranceles: cómo Trump ha ido cambiando su postura sobre Putin y la guerra en Ucrania
7 mins

De la cordialidad a amenazar con aranceles: cómo Trump ha ido cambiando su postura sobre Putin y la guerra en Ucrania

Mundo
Rusia lanza nuevo "masivo" bombardeo contra Ucrania tras el ataque con drones que destruyó numerosos de sus aviones militares
4 mins

Rusia lanza nuevo "masivo" bombardeo contra Ucrania tras el ataque con drones que destruyó numerosos de sus aviones militares

Mundo
Trump dice que llamará a Putin, luego a Zelensky, para presionar por un cese al fuego en Ucrania
6 mins

Trump dice que llamará a Putin, luego a Zelensky, para presionar por un cese al fuego en Ucrania

Mundo
Qué pasó en los primeros contactos de paz entre Rusia y Ucrania
7 mins

Qué pasó en los primeros contactos de paz entre Rusia y Ucrania

Mundo
Zelensky: "Aguardamos un cese el fuego desde mañana y (entonces) esperaré a Putin en Turquía el jueves"
5 mins

Zelensky: "Aguardamos un cese el fuego desde mañana y (entonces) esperaré a Putin en Turquía el jueves"

Mundo
Putin propone conversaciones directas con Ucrania esta semana, tras presiones europeas
6 mins

Putin propone conversaciones directas con Ucrania esta semana, tras presiones europeas

Mundo
Trump ataca otra vez a Zelensky por cuestionar el plan de paz de EEUU para Ucrania que favorece a Rusia
5 mins

Trump ataca otra vez a Zelensky por cuestionar el plan de paz de EEUU para Ucrania que favorece a Rusia

Mundo

"Lo observamos de cerca y lo controlamos (...), pero como hemos dicho antes, el interés de esta excursión no supone una amenaza para la seguridad nacional del pueblo estadounidense", aseveró.

La llegada de esas embarcaciones fue vista por algunos como una demostración de fuerza por parte de Moscú en momentos en que Estados Unidos y otras naciones occidentales apoyan a Kiev en la guerra de Rusia contra Ucrania.

En un comunicado, el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba informó a comienzos de esta semana sobre el arribo este sábado de los tres buques.

El gobierno cubano calificó el despliegue como “una práctica histórica” con naciones con las cuales se mantiene “relaciones de amistad y colaboración”.

Acompañando al 'Smolniy' vienen también el petrolero de altamar 'Yelnya' y el patrullero 'Neustrahimiy', detalló.

PUBLICIDAD

Cuba ofrece visitas a los buques rusos desplegados en La Habana

Las autoridades isleñas indicaron que la población podría subir a visitar el 'Smolniy' el domingo y lunes.

Muchos cubanos aprovecharon para dar una vuelta por la avenida del puerto.

“Estoy dando un paseo en familia”, dijo a la AP Maydelis Pérez, de 29 años, quien acudió a ver la entrada de los anunciados barcos junto a sus tres niños. “Es algo amistoso. Un vínculo entre Rusia y los cubanos”.

Gabriel Turro, un trabajador estatal de 64 años, observaba con atención el paso del buque escuela “Smolniy” sobre el cual se formaron en posición de firmes y vestidos de blanco los marineros y oficiales rusos.

“Para mí no tiene ningún problema (la visita)", señaló.

Cuba y Rusia, que están sancionadas por Estados Unidos, han incrementado sus nexos políticos y económicos en los últimos años.

Para la isla, el embargo de Estados Unidos que busca presionar un cambio de modelo tiene un gran impacto financiero, y desde el fin de la pandemia de coronavirus Moscú estuvo vendiendo petróleo a la isla, así como fortaleciendo su presencia mercantil.

La Habana nunca se sumó a la condena de la guerra en Ucrania y abogó por una negociación pacífica.

Mira también:

Relacionados:
CubaMiguel Díaz-CanelVladimir PutinGuerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD