Rusia envía barcos de guerra a Venezuela y Cuba mientras Putin amenaza con enviar misiles a "aliados" que puedan atacar "a Occidente"

Blinken visita Ucrania y asegura que la ayuda militar de EEUU está en camino: ¿llegará a tiempo?

Estados Unidos ha estado rastreando buques de guerra y aviones rusos que se espera lleguen al Caribe para un ejercicio militar en las próximas semanas, en una demostración de fuerza rusa a medida que aumentan las tensiones por el apoyo militar occidental a Ucrania.

Se espera que los barcos hagan escalas en puertos de Venezuela y Cuba, según dijeron funcionarios a medios de EEUU, a medida que Rusia establece una presencia militar en el hemisferio occidental.

En el ejercicio participarán un "puñado" de barcos y buques de apoyo rusos, dijeron las fuentes.

El movimiento de barcos y aviones de guerra rusos hacia el Caribe ocurre un día después de que Putin amenazó a las naciones de occidente con suministrar a países "aliados" en Occidente armas de largo alcance similares a las provistas por los miembros de la OTAN a Ucrania.

La nueva advertencia de Putin ocurrió cuando el presidente Ruso criticaba el suministro de armas de largo alcance a Ucrania por parte de Occidente para atacar objetivos limitados en territorio ruso.

"Si alguien piensa que es posible suministrar tales armas a una zona en guerra para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos nosotros derecho a suministrar nuestras armas?", dijo Putin ante periodistas extranjeros en el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo.

Putin se refería al uso armas estadounidenses en territorio ruso bajo la una autorización aprobada por el presidente Joe Biden con el propósito limitado de defender la ciudad de Járkiv del avance de las tropas del Kremlin.

Presencia militar Rusa en el Caribe

No es la primera vez que Rusia envía sus barcos al Caribe.

Sin embargo, según las fuentes citadas por los reportes, estos ejercicios "ciertamente" son parte de una respuesta rusa más amplia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero también es un esfuerzo de Putin para demostrar que su armada todavía es capaz de proyectar su poder global después de perder varios barcos en ataques ucranianos.

Oficiales militares ucranianos dijeron en marzo que Rusia había perdido un tercio de su flota del Mar Negro durante los últimos dos años de guerra.

Rusia no notificó a Estados Unidos sobre el ejercicio pendiente, pero la Marina de Estados Unidos ha seguido los movimientos de los barcos, dijeron los funcionarios.

A pesar de que Rusia no notificó a Estados Unidos (algo que los países suelen hacer para evitar errores de cálculo), los funcionarios dijeron que los ejércitos de todo el mundo tienen derecho a realizar ejercicios en aguas internacionales y lo hacen con regularidad.

Por ejemplo, el viernes, unos 20 países de la OTAN, incluido Estados Unidos, comenzarán BALTOPS 24, un importante ejercicio naval y aéreo en la región del Báltico, cerca de Rusia.

Los funcionarios dijeron que esperan que los barcos rusos permanezcan en la región durante el verano y probablemente realicen ejercicios de seguimiento similares en el Caribe una vez que concluya este.

Los funcionarios dijeron que el Congreso fue notificado de los próximos ejercicios rusos el miércoles.

El uso limitado de armas estadounidense en ataques en territorio ruso

Tras numerosas reticencias, el gobierno de Biden autorizó a Ucrania a usar armas suministradas por Estados Unidos para golpear a las fuerzas rusas que están atacando o preparándose para atacar.

Sin embargo, la directiva no afecta la política estadounidense que ordena a Ucrania no utilizar sistemas de misiles tácticos del ejército (Atacms) o misiles de largo alcance y otras municiones proporcionados por Estados Unidos para atacar ofensivamente dentro de Rusia, de acuerdo a lo informado por funcionarios estadounidenses.

Los comentarios de Putin se produjeron después de que el senador republicano por Dakota del Sur, Mike Rounds, y un funcionario occidental confirmaron que Ucrania ha utilizado armas en ataques dentro de Rusia.

Rounds, quien es miembro del comité de servicios armados del Senado, confirmó los ataques con armas estadounidenses sin decir cómo obtuvo la información.

Al igual que Estados Unidos, Alemania también autorizó a Ucrania a atacar algunos objetivos en suelo ruso con armas de largo alcance suministradas por ese país, lo que Putin calificó de “paso peligroso” que podría arruinar las relaciones entre Berlín y Moscú.

En los últimos meses, Ucrania había aumentado la presión sobre Estados Unidos y otros aliados para que le permitieran defenderse de ataques procedentes del territorio ruso.

Putin renueva su amenaza nuclear

Durante la conferencia de prensa en San Petersburgo, Putin también reiteró su amenaza de que podría utilizar armamento nuclear en el conflicto.

"Por alguna razón, Occidente cree que Rusia nunca lo usará", dijo Putin como respuesta al cuestionamiento de un periodista sobre el riesgo de una escalada nuclear en Ucrania.

"Tenemos una doctrina nuclear, miren lo que dice. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos posible utilizar todos los medios a nuestro alcance.

"Esto no debe tomarse a la ligera ni superficialmente", advirtió el presidente ruso.

Putin también descartó la idea de que Rusia tenga planes de atacar el territorio de la OTAN, fustigando al periodista que hizo la pregunta.

"No deberías convertir a Rusia en el enemigo. Sólo te estás lastimando a ti mismo con eso, dijo un airado Putin, quien luego añadió, "crees que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Te has vuelto completamente loco?”.

Con información de The Associated Press.