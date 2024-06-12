6 claves sobre los buques de guerra y el submarino nuclear rusos que llegaron a Cuba

Video Lo que se sabe de los buques militares rusos en Cuba: oficiales de la isla dicen que no llevan armas nucleares

Cuba recibió con fanfarria militar este miércoles a tres buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear que viajaron desde Rusia durante la última semana.

Su travesía consiguió la atención de medio mundo después de que Estados Unidos detectara sus movimientos, pese a no haber sido advertidos antes por el gobierno ruso. No fue hasta entonces que las autoridades cubanas confirmaron públicamente la noticia.

Aunque La Habana restó importancia a su llegada y la enmarcó como una visita común dentro de su "histórica relación" con Moscú, lo cierto es que el viaje de estos barcos tiene lugar en un clima de grandes tensiones entre Rusia y EEUU, las dos naciones con mayor poder nuclear en el mundo.

Por eso, expertos mostraron su inquietud ante su llegada por si pudiera afectar la estabilidad de la región, pese a que Cuba ya aseguró que la visita se acoge “estrictamente” a las regulaciones internacionales y “no representa amenaza” para la zona.

Los navíos y el submarino llegaron al puerto de La Habana en la mañana del miércoles y saludaron al mando militar de Cuba con el disparo de 21 salvas.

Cuba respondió con igual número de cañonazos desde una de las antiguas fortalezas españolas de la isla.

Según medios independientes cubanos, decenas de personas se reunieron para ver la entrada de los buques y el submarino (para muchos, fue la primera vez que veían entrar uno en el puerto de La Habana).

Estas son seis claves para entender qué son estos barcos y qué se sabe de su visita a Cuba:

1. ¿Qué tipo de barcos integran la flota?

Cuba confirmó que son cuatro las embarcaciones que viajan desde Rusia hacia su territorio, donde tienen previsto permanecer de visita oficial hasta el 17 de junio.

Se trata de embarcaciones modernas, botadas entre 2017 y 2019, que han participado en ejercicios militares en varios puntos del planeta.

La fragata Almirante Gorshkov, cuya construcción está valorada en $250 millones, es el buque líder del grupo y destaca por contar con tecnología de ‘furtiva’ en su construcción, lo que dificulta su rastreo mediante métodos convencionales como radar, sonar e infrarrojos.

Es por este motivo que los medios afines al gobierno ruso la suelen denominar "la fragata invisible".

Por su parte, el submarino de propulsión nuclear Kazan es un modelo ‘tipo Yasen’ de segunda generación, que transportan y lanzan misiles de crucero de ataque terrestre y también pueden ser armados con misiles antibuque y antisubmarinos.

La tecnología original de este tipo de submarinos data de la era soviética. Sin embargo, el diseño actual es más pequeño y barato de construir, y cuenta con un reactor nuclear con un sistema de enfriamiento más moderno y supuestamente más seguro.

El Nikolai Chiker es un navío de salvamento o remolcador en caso de naufragio, y está diseñado específicamente para rescatar barcos en peligro de hundirse o encallados.

Por último, el buque de abastecimiento petrolero Pashin tiene también funciones de apoyo para la fragata y submarino principales al suplirles de combustible y lubricantes en el largo viaje.

2. ¿Cómo se supo de la llegada de los barcos rusos a Cuba?

El miércoles de la semana pasada, funcionarios de EEUU alertaron que estaban monitoreando de cerca una operación militar de embarcaciones rusas que se acercaba al Caribe.

Pese a que Rusia no había notificado sobre la maniobra naval —lo que suele hacerse para evitar malas interpretaciones—, estas fuentes reconocieron que todos los países tienen derecho al uso de las aguas internacionales.

En declaraciones a periodistas en Washington, los funcionarios dijeron que “sin duda” el ejercicio naval forma parte de un intento del gobierno ruso por mostrar la fuerza de su Armada en el marco de la guerra con Ucrania, después de que militares de Kiev dijeran en marzo que Moscú había perdido una tercera parte de su flota de guerra en el mar Negro en estos dos años de conflicto.

Aun así, los funcionarios estadounidenses calificaron la presencia de los barcos rusos como “notable, pero no preocupante” y reiteraron que los ejércitos de todo el mundo realizan ejercicios regularmente en aguas internacionales. De hecho, no es la primera vez que Rusia envía sus barcos al Caribe.

3. ¿Qué dijo Cuba sobre los barcos rusos?

Un día después, las autoridades cubanas confirmaron la llegada de las naves y aseguraron que “se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia”.

En un comunicado, el gobierno de la isla subrayó que la visita “se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado Parte”.

Asimismo, destacó que las visitas de unidades navales de otros países “es una práctica histórica” del gobierno cubano con naciones con las que mantienen relaciones de amistad y colaboración.

También explicó que, a su llegada, los marinos rusos serán agasajados con el disparo de salvas y luego realizarán visitas de cortesía a funcionarios y colegas cubanos.

Fuentes diplomáticas informaron a CNN que el embajador ruso en La Habana presidirá una ceremonia de bienvenida y que el público en general podrá visitar el interior de la fragata.

Sin embargo, el gobierno cubano no ofreció detalles sobre el tipo de maniobras que se realizarán en su territorio o si la flota rusa visitará otros países.

4. ¿Qué dijo Rusia sobre el envío de sus buques a Cuba?

Rusia no ha realizado declaraciones públicas sobre el objetivo del envío de estos buques a Cuba.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso informó el martes que los barcos practicaron el uso de armas de alta precisión en el océano Atlántico durante su viaje al Caribe.

"Hace unos días, la fragata Almirante Gorshkov, que realizaba misiones de despliegue de larga distancia en el océano Atlántico (..), realizó un ejercicio como simulacro para repeler un ataque aéreo", informaron las autoridades en una declaración publicada este martes por el medio estatal ruso TASS.

Según el ministerio, la tripulación de la fragata y del submarino nuclear practicaron el uso de armas de alta precisión mediante simulación por computadora contra objetivos navales, mientras se disparaba con cañones AK-192M y un sistema de artillería y misiles antiaéreos contra objetivos simulados.

5. ¿Supone una amenaza nuclear esta visita?

El anuncio de la llegada de esta flota causó cierta inquietud entre algunos expertos por si pudiera afectar la estabilidad de la región o llegar a suponer una amenaza nuclear.

Apenas horas antes de que EEUU diera a conocer la noticia, el presidente Vladimir Putin ratificó ante la prensa la disposición de Rusia a usar armas nucleares si percibe una amenaza a su soberanía, como ha hecho en varias ocasiones desde que invadió Ucrania.

Además, advirtió que Moscú podría proporcionar armas de largo alcance a otros países para atacar objetivos en Occidente. Su anuncio llegó después de que aliados de la OTAN otorgaran permiso a Ucrania para emplear sus armas para lanzar ataques contra territorio ruso, aunque con ciertas limitaciones.

Las recientes acciones de Occidente socavarán aún más la seguridad internacional y podrían conducir a “problemas muy graves”, aseguró el mandatario. “Eso marcaría su participación directa en la guerra contra la Federación Rusa, y nos reservamos el derecho a actuar de la misma manera”, añadió.

Sin embargo, el gobierno de Cuba fue claro al declarar que “ninguno de los navíos es portador de armas nucleares”, por lo que su escala en la isla “no representa amenaza para la región”.

6. ¿Cuál es la relación histórica entre Cuba y Rusia?

Desde la década de 1960, Cuba y la entonces Unión Soviética tuvieron un fuerte acercamiento ideológico a medida en que EEUU impuso sanciones a la isla caribeña tras el inicio de la Revolución.

En los años 90, con la caída del bloque de países socialistas de Europa del Este, su relación se enfrió. Sin embargo, volvieron a acercarse en la última década con un perfil de cooperación financiero, además de geopolítico.

Más recientemente, Cuba rechazó condenar la guerra de Rusia contra Ucrania alegando la necesidad de una salida pacífica.