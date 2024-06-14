Submarino nuclear estadounidense llega a Guantánamo tras arribo de flota de guerra rusa a La Habana

Video Lo que se sabe de los buques militares rusos en Cuba: oficiales de la isla dicen que no llevan armas nucleares

El submarino de propulsión nuclear y ataque rápido USS Helena de la Armada de Estados Unidos llegó a la Bahía de Guantánamo, Cuba, en una demostración de fuerza mientras una flota de buques de guerra rusos se reúne frente a La Habana para realizar ejercicios militares planificados en el Caribe.

Según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, el USS Helena llegó a las aguas cercanas a la base estadounidense en Cuba el jueves, un día después de que una fragata rusa, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un remolcador de rescate llegaron a la Bahía de La Habana después de realizar ejercicios en el Océano Atlántico.

La llegada del USS a Guantánamo es parte de una “visita de rutina” mientras el submarino viaja a través de la región del Comando Sur, dijo el organismo en una declaración publicada en X antes Twitter.

USS Helena (US Navy) Imagen US Navy

Los movimientos de los submarinos de la Armada estadounidense no son anunciados con frecuencia

“El submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la Bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita portuaria de rutina mientras transita por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur de EEUU, mientras lleva a cabo su misión de seguridad marítima global y defensa nacional”.

Los movimientos específicos de los submarinos de la Armada estadounidense son muy confidenciales y casi nunca son anunciados públicamente.

Otros buques estadounidenses también han estado rastreando y monitoreando los ejercicios rusos, que según funcionarios del Pentágono no representan una amenaza para Estados Unidos.

"Esto no es una sorpresa. Los hemos visto hacer este tipo de escalas en puertos antes”, dijo el miércoles la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, cuando se le preguntó sobre los ejercicios rusos. "Por supuesto que los tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos".

Tensiones con Rusia

Sin embargo, los ejercicios se producen a menos de dos semanas de que el presidente Joe Biden autorizara a Ucrania utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia y proteger Járkov, la segunda ciudad más grande en suelo ucraniano.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugirió entonces que su ejército podría responder con “pasos asimétricos” en otras partes del mundo.

Singh dijo que no sería una sorpresa ver más actividad rusa alrededor de Estados Unidos en ejercicios globales de este tipo. Los simulacros se realizan en aguas internacionales y los funcionarios estadounidenses esperan que los barcos rusos permanezcan en la región durante el verano y posiblemente también hagan escala en Venezuela.

Rusia es un aliado de Venezuela y Cuba, y sus buques de guerra y aviones han realizado periódicamente incursiones en el Caribe.

Barcos rusos han atracado ocasionalmente en La Habana desde 2008, cuando un grupo de embarcaciones rusas entró en aguas cubanas en lo que los medios estatales describieron como la primera visita de este tipo en casi dos décadas.

Con información de The Associated Press.