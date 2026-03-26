Noelia Castillo Ramos Abuelita de Noelia Castillo le hizo amorosa promesa días antes de su muerte: “Estaremos juntitas” La señora Carmen, ‘yaya’ como la llamaba la joven, le brindó unas palabras de apoyo sólo 4 días antes de que le realizaran la eutanasia. Noelia Castillo murió la tarde del 26 de marzo.

Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

Noelia Castillo Ramos murió la tarde de este 26 de marzo luego de que le practicaran la eutanasia que ella solicitó, y por la que luchó, hace casi dos años. Tenía 25 años.

Días antes de su fallecimiento, la joven española concedió una entrevista a la periodista Bea Osa, para el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

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Durante la grabación de su testimonio, Noelia vivió un emotivo momento al lado de su abuela materna, a quien llamaba ‘yaya’ Carmen.

Abuelita de Noelia Castillo le hizo una promesa

En medio de su conversación con Noelia Castillo, Bea Osa le cuestionó si ya le había dicho a su ‘yaya’ Carmen el día en el que le realizarían la eutanasia.

“Quiero aprovechar ahora [para contárselo], aunque puede que ya lo sepa”, respondió, para luego escuchar a su abuelita confirmarle que ya lo sabía.

“[Siento] Alivio, porque no sabía cómo decírselo”, confesó Noelia con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada.

Fue entonces cuando la señora Carmen se ofreció a acercarse a su nieta para brindarle un poco de consuelo y darle “un besito”, sin importar que las estuvieran grabando.

“Corazón, la yaya lo sabe todo, todo, todo, todo, y estoy contigo”, le dijo mientras la abrazaba con fuerza y le acariciaba la espalda.

“Sabes que una vez ya lo hablamos, que algún día nos veremos juntitas. Estaremos juntitas. Te quiero, mi niña”, le comentó.

La señora le recordó a su nieta algunas cosas que vivieron cuando ella era una niña, como cuando le dio a morder una cebolla.

“Estaremos juntitas y no tardaremos mucho, no te creas. Yo ya con los años que tengo… y seremos felices, ya lo verás, muy felices”, le prometió.

Noelia Castillo quería “descansar”

En la misma charla con la comunicadora, Noelia Castillo manifestó que estaba lista para que le realizaran el procedimiento que le pondría fin a su vida.

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“Sigo sin tener ni metas ni objetivos, porque lo veo todo muy oscuro”, compartió. “Porque no tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada”.

“Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no pudo más, no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, explicó.

Según relató, ella fue víctima de abusos sexuales en tres ocasiones, la última, a manos de “tres chicos”, “tres o cuatro días antes” de que se aventara desde un quinto piso con el propósito de matarse.