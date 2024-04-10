Israel mata en un bombardeo a tres hijos y cuatro nietos del máximo líder político de Hamas

Video Autos volcados y casas destruidas por misiles: lo que ven quienes regresan a sus hogares en el sur de Gaza

Tres hijos del principal dirigente político de Hamas y cuatro de sus nietos murieron este miércoles tras un ataque aéreo de Israel en Gaza.

Los familiares de Ismail Haniyeh se encuentran entre las figuras de más alto perfil que han muerto en la guerra hasta el momento. Israel dijo que eran militantes de Hamas, mientras que Haniyeh acusó a Israel de actuar con "espíritu de venganza y asesinato".

Haniyeh dijo que Hamas no cedería a la presión ejercida por el ataque contra su familia.

"El enemigo cree que atacando a las familias de los dirigentes les empujará a renunciar a las demandas de nuestro pueblo", declaró Haniyeh al canal por satélite Al Jazeera. "Cualquiera que crea que atacar a mis hijos empujará a Hamas a cambiar su postura está delirando".

Haniyeh lleva años exiliado en Catar y dirige el brazo político del grupo islamista. Aseguró que al menos 60 miembros de su familia han muerto desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

¿Cómo fue el ataque a la familia del líder de Hamas?

El canal de televisión Al-Aqsa de Hamas emitió imágenes de Haniyeh recibiendo la noticia de las muertes a través del teléfono de un asistente, mientras visitaba a palestinos heridos que habían sido trasladados a un hospital de Catar.

Haniyeh asintió, miró al suelo y salió lentamente de la habitación.

Al-Aqsa TV dijo que Hazem, Ameer y Mohammed Haniyeh murieron en el ataque cerca del campo de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, de donde es originario Ismail Haniyeh.

Hamas dijo que también murieron tres nietas y un nieto de Haniyeh. El grupo no reveló sus edades.

Los hermanos viajaban con miembros de su familia en un vehículo que fue blanco de un avión no tripulado israelí, según Al-Aqsa TV.

El propio Haniyeh explicó que sus hijos estaban visitando a familiares en el campamento de refugiados de Al Shati, en el noroeste de la ciudad de Gaza, cuando fueron atacados.

El ataque tuvo lugar durante el Aíd al Fitr, o Fiesta del Ayuno, que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

Cómo afectará el ataque las negociaciones de un posible cese al fuego en Gaza

Este recién ataque amenaza con tensar las conversaciones de alto el fuego discutidas internacionalmente, que parecían ganar impulso en los últimos días, aunque las partes siguen muy distanciadas en cuestiones clave.

Hamas estaba estudiando la última propuesta de tregua producto de las negociaciones en El Cairo, que según medios israelíes permitiría la liberación de 40 rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego temporal y la liberación de cientos de presos palestinos.



El acuerdo no incluye el retorno de los palestinos desplazados a sus hogares o la retirada completa de las fuerzas israelíes, demandas clave del grupo islamista.

Las muertes de los familiares del líder de Hamas también se producen en un momento en que Israel está sometido a una presión cada vez mayor por parte de su principal aliado, Estados Unidos, para que cambie de rumbo en la guerra, especialmente en lo que respecta a la ayuda humanitaria para la desesperada población de Gaza.

¿Qué dice Israel tras el ataque a la familia del dirigente de Hamas?

El ejército israelí declaró que Mohammed y Hazem eran operativos militares de Hamas y que Ameer era comandante de una célula.

"La fuerza aérea israelí atacó a tres agentes militares de Hamas que llevaban a cabo actividades terroristas en el centro de la Franja de Gaza", dijeron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

El ejército no proporcionó detalles de qué tipo de operaciones realizaban los hijos de Haniyeh, ni tampoco comentó nada al respecto de la muerte de los nietos.

El ataque contra la familia de Haniyeh es el último derramamiento de sangre en una guerra sin final a la vista.

Para los palestinos, el ataque a la familia de Haniyeh ensombreció una festividad ya de por sí sombría, el el Aíd al Fitr, o Fiesta del Ayuno, que pone fin al mes sagrado del Ramadán.

Los palestinos celebraron la festividad visitando las tumbas de sus seres queridos muertos en la guerra.

En el campo de refugiados de Jabaliya, cerca de la ciudad de Gaza, la gente se sentaba tranquilamente junto a las tumbas rodeadas de edificios destruidos por la ofensiva de Israel que inició la guerra en respuesta al ataque transfronterizo de Hamas, en el que los militantes mataron a 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a unas 250 personas, según las autoridades israelíes.

Más de 33,400 palestinos han muerto en los incesantes combates, según el Ministerio de Salud coordinado por Hamas, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento, pero afirma que la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

Israel afirma que ha matado a unos 12,000 militantes, sin aportar pruebas.

