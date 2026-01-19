Noticias

Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela

El centro infantil operaba sin licencia y los investigadores analizan si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción.

Un accidente ocurrido hoy, lunes 19 de enero, en una guardería ilegal de Jerusalén dejó como saldo dos bebés fallecidos y otros 53 heridos, quienes permanecen hospitalizados. Aparentemente, el incidente podría estar relacionado con el sistema de calefacción del centro, ubicado en un apartamento situado en una zona habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Gal Pachis, jefe del centro de emergencias del hospital Shaare Zedek, confirmó la muerte de los dos menores: una niña que fue trasladada al hospital en estado crítico y un bebé de seis meses que, pese a los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico, perdió la vida. Los otros 53 bebés continúan bajo observación médica y están siendo sometidos a exámenes y tratamientos mientras permanecen hospitalizados.

¿Qué causó el accidente en la guardería?

La policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería ilegal fueron detenidos para ser interrogados. Según The Times of Israel, el centro infantil operaba sin licencia y los investigadores analizan si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción.

Un testigo declaró a la agencia de noticias AFP que vio al personal de emergencia sacar a los niños del edificio, así como a los padres de los menores, mientras muchos niños lloraban. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las causas exactas ni sobre posibles responsables del accidente; sin embargo, se espera que en las próximas horas se revelen más detalles.

