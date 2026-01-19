Noticias Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela El centro infantil operaba sin licencia y los investigadores analizan si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción.

Un accidente ocurrido hoy, lunes 19 de enero, en una guardería ilegal de Jerusalén dejó como saldo dos bebés fallecidos y otros 53 heridos, quienes permanecen hospitalizados. Aparentemente, el incidente podría estar relacionado con el sistema de calefacción del centro, ubicado en un apartamento situado en una zona habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Gal Pachis, jefe del centro de emergencias del hospital Shaare Zedek, confirmó la muerte de los dos menores: una niña que fue trasladada al hospital en estado crítico y un bebé de seis meses que, pese a los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico, perdió la vida. Los otros 53 bebés continúan bajo observación médica y están siendo sometidos a exámenes y tratamientos mientras permanecen hospitalizados.

¿Qué causó el accidente en la guardería?

La policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería ilegal fueron detenidos para ser interrogados. Según The Times of Israel, el centro infantil operaba sin licencia y los investigadores analizan si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción.