Al menos cinco muertos en un ataque armado en una parada de autobús en Jerusalén

Un ataque armado contra una parada de autobús en Jerusalén este lunes dejó al menos cinco muertos y alrededor de una decena de heridos, según las autoridades de Israel.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30", según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja. Más tarde se certificó el deceso de una mujer en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado.

El Magen David Adom indicó por su parte que unas 10 personas resultaron heridas, siete de ellas graves.

La policía informó que los atacantes dispararon contra personas que esperaban en la parada de autobús, mientras que algunos medios israelíes reportaron que los agresores también subieron a un autobús abarrotado y abrieron fuego en su interior.

Un agente de seguridad y un civil que se encontraban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, según la policía.

El tiroteo tuvo lugar en un cruce importante en la entrada norte de Jerusalén, en una carretera que conduce a asentamientos judíos situados en Jerusalén Este.

Imágenes del ataque mostraban a decenas de personas huyendo de la parada de autobús durante la hora punta de la mañana. Paramédicos que acudieron al lugar describieron la zona como caótica y cubierta de vidrios rotos, con heridos e inconscientes tendidos en la carretera y en la acera junto a la parada.

El equipo israelí de rescate y recuperación Zaka traslada el cuerpo de una víctima en el lugar del ataque armado en Jerusalén este lunes 8 de septiembre. Imagen Mahmoud Illean/AP



Cientos de efectivos de seguridad llegaron al lugar para buscar a posibles atacantes adicionales o explosivos que pudieran haber sido colocados en la zona. El ejército israelí dijo que estaba cercando aldeas palestinas en las afueras de la ciudad cisjordana de Ramala, como parte del refuerzo de las medidas defensivas en respuesta al ataque.

Hamas celebró el ataque sin atribuirse la autoría, calificándolo como: “Una respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”.

La guerra en Gaza ha escalado la violencia en Cisjordania e Israel

La guerra en Gaza ha desatado un repunte de violencia tanto en la Cisjordania ocupada por Israel como en el propio Israel. Militantes palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y en Cisjordania, mientras que también se ha registrado un aumento de la violencia de colonos contra palestinos.

Aunque en los últimos meses ha habido ataques aislados en Israel, el último tiroteo masivo con víctimas mortales ocurrió en octubre de 2024, cuando dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego en una avenida principal y una estación de tranvía ligero en el área de Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas otras heridas. El ala militar de Hamas se atribuyó la responsabilidad de ese ataque.

Según la policía, los dos hombres abrieron fuego en el barrio de Jaffa, en Tel Aviv, incluyendo disparos directos contra un vagón del tranvía ligero repleto de pasajeros que estaba detenido en una estación.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes fueron asesinados por palestinos en Israel o en Cisjordania entre el inicio de la guerra y julio de 2025.

En ese mismo periodo, las fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania.

En Gaza, la ofensiva israelí ha provocado más de 64,300 muertos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad del gobierno de Hamas, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Con información de AP y AFP.

