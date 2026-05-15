Israel EEUU anuncia que Israel y el Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días Las delegaciones de ambos países decidieron además celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio

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El alto el fuego alcanzado el pasado 16 de abril tendrá una extensión. Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington alargarlo por 45 días. Lo ha anunciado el Departamento de Estado estadounidense, que ejerce de mediador en el conflicto.

Además, el portavoz del Departamento de Estado avanzó que ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz el próximo 2 y 3 de junio. A esos encuentros, les precederá una ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países prevista para el 29 de mayo.

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Tommy Pigott afirmaba en un comunicado que esperan que esas conversaciones " promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común".

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026