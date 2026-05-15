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EEUU anuncia que Israel y el Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días

Las delegaciones de ambos países decidieron además celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio

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Por:N+ Univision
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Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

El alto el fuego alcanzado el pasado 16 de abril tendrá una extensión. Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington alargarlo por 45 días. Lo ha anunciado el Departamento de Estado estadounidense, que ejerce de mediador en el conflicto.

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Además, el portavoz del Departamento de Estado avanzó que ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz el próximo 2 y 3 de junio. A esos encuentros, les precederá una ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países prevista para el 29 de mayo.

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Tommy Pigott afirmaba en un comunicado que esperan que esas conversaciones " promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común".


La ronda de negociaciones iniciada en abril supone las primeras conversaciones diplomáticas directas que Israel y Líbano celebran en décadas, y representan un importante paso para dos naciones que han estado en conflicto desde la creación de Israel en 1948. El alto el fuego inicial de 10 días, debía expirar el próximo lunes.

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