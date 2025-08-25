Ataque aéreo israelí contra hospital de Gaza deja 19 muertos, incluidos 4 periodistas

Un ataque israelí impactó el lunes el principal hospital del sur de Gaza, causando la muerte de 19 personas, incluidos cuatro periodistas, según informó Zaher al-Waheid, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

Las víctimas que se encontraban en la cuarta planta del Hospital Nasser murieron cuando un misil impactó, seguido en el mismo lugar por otro misil momentos después, al llegar los equipos de rescate, según el ministerio.

El Hospital Nasser de Khan Younis, el más grande del sur de Gaza, ha resistido ataques y bombardeos durante 22 meses de guerra, y las autoridades han alegado una grave escasez de suministros y personal.

Entre los 19 fallecidos se encontraban cuatro periodistas, entre ellos Mariam Dagga, de 33 años, periodista visual que trabajó para The Associated Press durante la guerra.

La periodista independiente Mariam Dagga, de 33 años, quien había trabajado con Associated Press y otros medios desde el inicio de la guerra de Gaza, posa para un retrato en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2024. Dagga se encontraba entre las al menos 19 personas, entre ellas al menos cuatro periodistas, que murieron el lunes en un ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis. Imagen Jehad Alshrafi/AP



Dagga era una periodista independiente que informaba regularmente desde el Hospital Nasser, incluyendo información sobre médicos que luchaban por salvar a niños del hambre. Al Jazeera y Reuters también confirmaron que sus periodistas y periodistas independientes se encontraban entre los fallecidos.

La guerra entre Israel y Hamas ha sido uno de los conflictos más sangrientos para los trabajadores de los medios de comunicación, con un total de 192 periodistas asesinados en Gaza en los 22 meses de conflicto, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

El humo se eleva hacia el cielo tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el lunes 25 de agosto de 2025. Imagen Leo Correa/AP



Ni el ejército israelí ni la oficina del primer ministro respondieron de inmediato a las preguntas sobre el ataque.

Además de los fallecidos en el Hospital Nasser, las autoridades hospitalarias del norte de Gaza también informaron de muertes por ataques y disparos en el camino hacia los centros de ayuda.

Tres palestinos, incluido un niño, murieron en un ataque contra un barrio de la ciudad de Gaza, donde Israel se prepara para una invasión terrestre más amplia en los próximos días, según informó el Hospital Shifa. El Hospital Al-Awda informó que seis solicitantes de ayuda que intentaban llegar a un punto de distribución en el centro de Gaza murieron por disparos israelíes en un incidente que también dejó 15 heridos. El ejército israelí no respondió de inmediato a una pregunta sobre los solicitantes de ayuda.

Los ataques e incursiones israelíes contra hospitales no son infrecuentes. Múltiples hospitales han sido atacados o incursionados en la Franja de Gaza, e Israel afirma que sus ataques se dirigieron contra militantes que operaban dentro de las instalaciones médicas, sin aportar pruebas.

Un ataque en junio contra el Hospital Nasser mató a tres personas e hirió a 10, según el Ministerio de Salud. En ese momento, el ejército israelí afirmó que había atacado a militantes de Hamás que operaban desde un centro de mando y control dentro del hospital. Un ataque en marzo contra la unidad quirúrgica del hospital, días después de la ruptura del alto el fuego, causó la muerte de dos personas.

El Ministerio de Salud declaró el domingo que al menos 62,686 palestinos han muerto en la guerra. No distingue entre combatientes y civiles, pero afirma que aproximadamente la mitad han sido mujeres y niños.

La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más fiable sobre las bajas en la guerra. Israel cuestiona sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas.