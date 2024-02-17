Alexey Navalny y otros críticos de Vladimir Putin que han muerto de forma violenta o sospechosa

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

El anuncio de la muerte del activista político ruso Alexey Navalny, un feroz crítico del presidente Vladimir Putin que había sobrevivido a varios intentos de envenenamiento, fue recibido con escepticismo y pesar, pero sin sorpresa por representantes de varios gobiernos.

Su muerte fue confirmada este sábado por aliados políticos, que dijeron que la madre de Navalny recibió una notificación oficial sobre el deceso de su hijo el viernes en la tarde, de acuerdo con detalles del diario The New York Times. Su familia todavía no recibe su cuerpo.

Las autoridades rusas dijeron que Navalny falleció tras sentirse mal poco después de haber realizado una caminata. La muerte se suma a una larga lista de decesos en circunstancias sospechosas de enemigos y críticos del presidente Putin. Estas son algunas de las figuras que han muerto en incidentes que generaron dudas.

Yevgeny Prigozhin

El exaliado de Putin Yevgeny Prigozhin falleció en agosto cuando su avión privado cayó cuando recorría el trayecto entre Moscú y San Petersburgo con 10 personas más a bordo.

Conocido como "el chef de Putin" después de que el presidente ruso favoreció a su empresa de banquetes con grandes contratos gubernamentales, Prigozhin obtuvo notoriedad y cercanía al poder sin precedentes después de que el ‘Grupo Wagner’, su empresa de tropas mercenarias, adquirió un papel protagónico en la invasión rusa de Ucrania.

El empresario Yevgeny Prigozhin, conocido como "el chef de Putin", junto al líder ruso Vladimir Putin en su fábrica de almuerzos escolares en las afueras de San Petersburgo.



Prigozhin criticó públicamente a los líderes militares rusos y tachó de incompetente al Kremlin en la guerra contra Ucrania. Finalmente intentó un golpe de Estado en junio, que fue calificado por Putin como una "puñalada por la espalda" y obligó al jefe mercenario a salir de Rusia. Pocos días después apareció con Putin, quien presuntamente lo había perdonado. Prigozhin murió exactamente dos meses después de su fallido intento de golpe.

Pavel Antov

Este hombre de negocios y político ruso murió al caer por la ventana de un hotel en Rayagada, India, el día de Navidad de 2022.

Antes de morir, Antov había criticado la invasión de Ucrania en WhatsApp tras uno de los ataque con misiles rusos a Kiev, diciendo que "es extremadamente difícil llamar a esto otra cosa que no sea terrorismo".

Ravil Maganov

Maganov era al momento de su muerte presidente de la petrolera estatal Lukoil. Murió al caer por la ventana de un hospital de Moscú en septiembre de 2022. Antes había criticado abiertamente la invasión rusa de Ucrania pidiendo "el pronto fin del conflicto armado", según The New York Times.

Dan Rapoport

El empresario latvio estadounidense Rapoport fue encontrado muerto frente a un edificio de apartamentos de lujo en Washington DC. Llevaba un sombrero negro y cargaba un celular roto, audífonos y $2,620 en efectivo, pero no su billetera, según la web Politico. Rapoport había condenado públicamente la invasión rusa en Ucrania en múltiples oportunidades en redes sociales.

Mikhail Lesin

El oligarca ruso fue encontrado muerto en una habitación del hotel Dupont Circle en Washington DC en noviembre de 2015. El forense indicó en ese momento que Lesin había muerto por un "traumatismo contundente en la cabeza".

Lesin, quien fundó la cadena de televisión en inglés Russia Today y se mantuvo a su cabeza hasta su intempestiva renuncia en 2014, había perdido el favor del gobierno de Putin, según el diario The Guardian.

Boris Nemtsov

Nemtsov fue viceprimer ministro durante el gobierno de Boris Yeltsin y murió cerca del Kremlin de cuatro disparos en la espalda mientras caminaba a su casa en 2015.

Fue un duro crítico de Putin, a quien acusó de ser una marioneta a sueldo de los oligarcas rusos. Según una investigación de la BBC en 2022, Nemstov había sido seguido por un agente durante casi un año antes de su muerte. Considerado como el sucesor de Yeltsin antes de ser sustituido por el mismo Putin, a Nemtsov se le considera ampliamente como la víctima de un crimen de más alto perfil desde el ascenso del presidente ruso al poder.

Natalia Estemirova

Periodista y activista de derechos humanos raptada en julio 2009 fuera de su casa en Grozni, Chechenia, y encontrada poco después sin vida con múltiples disparos en el pecho y la cabeza en un bosque del otro lado de la frontera con Rusia.

Según la organización Human Rights Watch, al momento de su muerte, Estemirova trabajaba en casos "extremadamente delicados" de abusos contra los derechos humanos en Chechenia.

Alexander Litvinenko

El exagente de la KGB y de su sucesora Fuerzas Federales de Seguridad (FSB) murió en 2006 tras semanas de agonía luego de haber bebido una taza de té en un hotel de Londres, donde se encontraba exiliado, que contenía el mortal agente radiactivo Polonio-210.

Alexander Litvinenko fotografiado en su hogar en Londres.



Según una investigación del gobierno de Reino Unido, Litvinenko fue envenenado por dos agentes de la FSB bajo órdenes que "probablemente habían sido aprobadas por su director, Nikolai Patrushev, y también por el presidente Putin".

Litvinenko había denunciado que había recibido órdenes de cometer varios asesinatos políticos y, al momento de su muerte, colaboraba con fuerzas de seguridad occidentales.

Anna Politkovskaya

Fue asesinada en 2006 por sicarios que le dispararon a quemarropa en el ascensor del edificio de apartamentos en el que vivía en Moscú. Esta periodista rusa nacida en Nueva York había acusado a Putin de convertir a Rusia en un estado policial. Cinco hombres fueron condenados por el crimen y el juez determinó que había sido un asesinato por encargo, pues "una persona desconocida" había papago $150,000 por matarla.

Según Euronews, en 2022 uno de sus asesinos convictos fue indultado por Putin a cambio de combatir en Ucrania.

