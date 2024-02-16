Biden acusa a Putin de ser "el responsable" de la muerte de Navalny

El presidente Joe Biden culpó al presidente ruso Vladimir Putin por la muerte del activista de oposición ruso Alexey Navalny.

Durante sus breves comentarios pronunciados desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, Biden dijo que “no tenía motivos para creer” que los informes sobre la muerte de Alexei Navalny fueran inventados y elogió la determinación de Navalny para defender sus creencias calificándolo de “voz poderosa” a favor de la verdad.

El Kremlin niega toda responsabilidad

Biden anticipó que el Kremlin rechazaría toda responsabilidad por la muerte de Navalny. “Pero no se equivoquen, no se equivoquen, Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable”, advirtió el presidente.

Biden subrayó que Navalny “pudo haber vivido con seguridad en el exilio después del intento de asesinato en su contra en 2020, que casi lo mata”. “En lugar de eso, regresó a Rusia, sabiendo que probablemente lo encarcelarían o incluso lo matarían si continuaba con su trabajo, porque creía profundamente en su país” añadió el presidente.

“Literalmente no estoy sorprendido, pero si indignado por la noticia de la muerte de Navalny”, dijo Biden, añadiendo que el fallecido opositor ruso “se enfrentó valientemente a la corrupción”.

De acuerdo a lo anticipado por Biden, el viernes el Kremlin negó toda responsabilidad por la muerte de Navalny y calificando de las declaraciones en sentido contrario de líderes de todo el mundo como “inaceptables”.

"No hay ninguna declaración de los médicos, ni información de los expertos forenses, ni información final del FSIN, ni información sobre la causa de la muerte", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "Y esas declaraciones vienen en camino".

Otras reacciones a la muerte de Alexei Navalny

El canciller alemán Olaf Scholz, cuyo país acogió temporalmente a Navalny en 2020 después de que fuera envenenado con un agente nervioso, elogió la valentía del crítico del Kremlin y dijo que su muerte deja claro “qué tipo de régimen es este”.

“Probablemente, ahora haya pagado con su vida por este coraje”, dijo Scholz, de pie junto a al presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy. El líder alemán dijo que se reunió con Navalny en Berlín durante su convalecencia.

Navalny, de 47 años, cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos de extremismo en una remota colonia penal sobre el Círculo Polar Ártico en el momento de su muerte. Había estado tras las rejas desde que regresó de Alemania en enero de 2021, cumpliendo condena por varios cargos que rechazó como un esfuerzo por motivos políticos para mantenerlo encarcelado de por vida.

Navalny fue “brutalmente asesinado por el Kremlin”, dijo el presidente letón Edgars Rinkēvičs en una publicación en X, antes Twitter. "Eso es un hecho, y es algo que uno debería saber sobre la verdadera naturaleza del actual régimen de Rusia".

Los asociados de Navalny enfatizaron que no tenían una confirmación independiente de su muerte en los informes provenientes de los funcionarios penitenciarios de Rusia. Su aliado cercano Ivan Zhdanov dijo que las autoridades “deben notificar a los familiares” dentro de las 24 horas siguientes al deceso, pero tales notificaciones no han ocurrido aún.

La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, que apareció en la conferencia de Munich, dijo que no sabía si creer el anuncio oficial ruso porque "no podemos confiar en Putin y el gobierno de Putin. Siempre mienten".

“Pero si esto es cierto, quiero que Putin y todos los que rodean a Putin, los amigos de Putin, su gobierno, sepan que asumirán la responsabilidad de lo que le hicieron a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y este día llegará muy pronto”, afirmó.

La muerte de Navalny también provocó un gran dolor entre los rusos que viven en el extranjero.

En Belgrado, la capital serbia, cientos de rusos y otras personas encendieron velas y depositaron flores frente a la embajada rusa. Decenas de miles de rusos se han mudado a Serbia, otro país eslavo, desde que Rusia invadió Ucrania hace dos años.

Decenas de personas también se reunieron frente a la embajada rusa en la capital de Georgia, Tbilisi, que también ha visto una gran afluencia de rusos desde la invasión de Ucrania. Algunos portaban pancartas que decían "Putin es el asesino" y "No perdonaremos". Hasta 300 personas asistieron a una manifestación similar en Batumi, la tercera ciudad más grande de Georgia.

Las muestras de simpatía por la familia de Navalny y de indignación contra el Kremlin, que en los últimos años montó una represión sin precedentes contra la disidencia, provinieron de todo el mundo.

"Si esto es cierto, entonces no importa la causa formal, la responsabilidad de la muerte prematura es personalmente de Vladimir Putin, quien primero dio luz verde al envenenamiento de Alexei y luego lo encarceló", dijo en un comunicado en línea Mikhail Khodorkovsky, un magnate ruso exiliado ruso convertido en figura de la oposición.

Otros activistas de la oposición rusa se hicieron eco de sus palabras.

“Si se confirma, la muerte de Alexei sería un asesinato. Organizado por Putin”, dijo el político opositor Dmitry Gudkov en las redes sociales. "Incluso si Alexei murió por causas 'naturales', éstas fueron provocadas por su envenenamiento y nuevas torturas en prisión".

El excampeón mundial de ajedrez convertido en oponente del Kremlin, Garry Kasparov, dijo que “Putin intentó y fracasó en asesinar a Navalny rápida y secretamente con veneno, y ahora lo ha asesinado lenta y públicamente en prisión”.

"Lo mataron por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son", tuiteó Kasparov, quien vive en el extranjero.

Pyotr Verzilov, un destacado miembro del grupo de protesta ruso Pussy Riot, dijo que "Navalny fue asesinado en prisión". En una publicación en X, Verzilov añadió: "Definitivamente nos vengaremos y destruiremos este régimen".

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que la muerte de Navalny demostraba que “a quien Putin más teme es a la disidencia de su propio pueblo”.

Llamó el hecho "un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen" y añadió que debería dar impulso para "unirnos en nuestra lucha para salvaguardar la libertad y la seguridad de aquellos que se atreven a enfrentarse a la autocracia".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el hecho de que Navalny fuera un prisionero “hace que sea extremadamente importante que Rusia responda ahora a todas las preguntas que se le harán sobre la causa de la muerte”.

El Secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, se hizo eco de sus comentarios y dijo que “la Rusia de Putin lo encarceló, inventó cargos contra él, lo envenenó, lo envió a una colonia penal en el Ártico y ahora ha muerto trágicamente. Y deberíamos responsabilizar a Putin por esto”.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que la noticia dejó a los canadienses “aturdidos”.

“Fue un luchador tan fuerte por la democracia, por las libertades, por el pueblo ruso. Realmente muestra hasta qué punto Putin tomará medidas enérgicas contra cualquiera que luche por la libertad del pueblo ruso”, dijo.

"No hay duda de que Alexei Navalny está muerto porque se enfrentó a Putin, se enfrentó al Kremlin", añadió Trudeau.

El primer ministro búlgaro, Nikolay Denkov, dijo que Navalny fue durante años "un símbolo de la lucha contra la dictadura en Rusia, de la lucha por la libertad de expresión, del hecho de que una persona no puede ser encarcelada por tener una opinión diferente".

Rusia reacciona a las conclusiones de occidente

Los legisladores y otros funcionarios rusos se enojaron ante la indignación occidental.

Sergei Mironov, líder de un partido pro-Kremlin, dijo que la muerte de Navalny ayuda a los enemigos de Rusia.

“Por supuesto, los problemas de salud podrían haber sido la causa de la muerte. Pero en cualquier caso, la muerte prematura de una famosa 'figura de la oposición', especialmente un mes antes de las elecciones presidenciales, es beneficiosa ante todo para los enemigos de Rusia", dijo Mironov en una declaración en línea. "La utilizarán al máximo para presionarnos desde fuera y sacudirnos con la situación dentro del país”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que “la reacción inmediata de los líderes de la OTAN a la muerte de Navalny en forma de acusaciones directas contra Rusia es evidente”.

La muerte todavía está siendo investigada, pero "las conclusiones de occidente ya están listas", afirmó.

Con información de The Associated Press.