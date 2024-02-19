El cuerpo del opositor ruso Alexey Navalny será examinado durante al menos "14 días", anuncian sus colaboradores

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

El equipo de colaboradores del opositor ruso Alexey Navalny, fallecido recientemente en la cárcel, afirmó este lunes que los investigadores llevarán a cabo un examen "pericial" de su cuerpo durante al menos 14 días.

Rusia informó de la muerte de Navalny el viernes y, desde entonces, a su madre se le ha negado la posibilidad de ver el cuerpo.

"Los investigadores dijeron a los abogados y a la madre de Alexey que no van a entregar el cuerpo y que en los próximos 14 días realizarán análisis químicos, un examen", declaró este lunes la portavoz del opositor, Kira Yarmish, por YouTube. "Durante al menos dos semanas, harán algún tipo de inspección", dijo.

"Voy a decirlo una vez más: el cuerpo de Navalny está siendo ocultado para esconder las huellas del asesinato. Este 'análisis clínico' de catorce días es una burda mentira y una burla", señaló la portavoz, en un comunicado divulgado en la red X.

La madre de Navalny viajó el sábado hasta la colonia penitenciaria del Ártico, donde estaba preso su hijo, pero no le han dejado acceder a la morgue donde, según le dijeron, se encuentra el cadáver del opositor.

Previamente este lunes, el Kremlin indicó que se está llevando a cabo una investigación de la muerte pero que, de momento, esta no dio "resultados". El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, señaló en tanto que lo que ocurra con el cuerpo de Navalny o la fecha en que este sea entregado no es competencia del Kremlin.

Biden evalúa más sanciones contra Rusia

El presidente Joe Biden aseguró este lunes que está "considerando sanciones adicionales" contra Rusia tras la muerte de líder opositor. "Ya hay sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales, sí", dijo a la prensa el mandatario estadounidense, que ha responsabilizado directamente al presidente Putin y a sus "matones" por la muerte de Navalny.

Biden y otros aliados occidentales ya han impuesto sanciones sin precedentes para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, aunque no han logrado detener el conflicto.

Sin embargo, las dudas sobre el futuro compromiso de Washington con Kiev han aumentado recientemente. Con la financiación estadounidense ya agotada, los aliados republicanos del expresidente Donald Trump en la Cámara de Representantes han paralizado 60,000 millones de dólares en nueva ayuda militar.

Trump finalmente habla sobre la muerte de Navalny

Precisamente este lunes, Trump puso fin a su silencio sobre la muerte del opositor con una declaración en la que evitó criticar al Kremlin y, en su lugar, describió lo ocurrido como una señal del colapso de Estados Unidos.

Trump, el favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de noviembre, no había dicho o escrito una palabra sobre la muerte del opositor.

En un mensaje en su red Truth Social, el exmandatario dijo este lunes que "la repentina muerte" de Navalny le ha hecho "cada vez más consciente de lo que está pasando" en Estados Unidos, que calificó de "nación en decadencia". "Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción", resaltó.

La publicación, sin embargo, no menciona al gobierno ruso ni a Putin.

El silencio inicial de Trump sobre la muerte de Navalny había suscitado la víspera las críticas de su principal contrincante por la nominación republicana, la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley.

"El hecho de que no quiera reconocer nada con Navalny (...) o está del lado de Putin y piensa que está bien que Putin matase a uno de sus oponentes políticos, o simplemente no piensa que sea para tanto", dijo Haley en el programa This Week de la cadena ABC.

