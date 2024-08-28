Lo que hay que saber sobre la escalada de agresiones entre Israel y Hezbollah

Video De la guerra en 2006 a la actualidad: los momentos clave para entender el conflicto entre Israel y Hezbollah

Israel y el grupo militante libanés Hezbollah protagonizaron durante el fin de semana un intercambio de fuego tan intenso que se avivaron los temores de una guerra total. Y aunque el enfrentamiento dio paso a una aparente fase de contención, eso no eclipsa que el conflicto de décadas está lejos de terminar y que las tensiones regionales vinculadas a la guerra en Gaza siguen siendo altas.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no descartó otro ataque de represalia por la muerte de uno de sus comandantes en un ataque aéreo israelí el mes pasado. También el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció que " este no es el final de la historia".



Desde el lunes la situación regresó a los ataques y contraataques que, desde poco después del estallido de la guerra de Gaza, se han venido dando casi a diario a lo largo de la frontera. Así, Israel atacó una aldea fronteriza libanesa y un automóvil, y Hezbollah dijo que había atacado equipos de vigilancia militar en el norte de Israel con un dron explosivo.

A continuación, un vistazo a lo que sucedió durante el fin de semana:

¿Qué sucedió la madrugada del domingo?

Israel dijo que alrededor de 100 aviones de guerra lanzaron ataques aéreos contra miles de lanzacohetes en el sur del Líbano para frustrar un inminente ataque de Hezbollah. La milicia afirmó que lanzó cientos de cohetes y drones dirigidos a bases militares y defensas antimisiles del norte de Israel y los Altos del Golán.

Los ataques israelíes mataron a tres militantes en el Líbano y el ejército israelí dijo que un soldado murió, ya sea por un disparo de intercepción de fuego entrante o por la metralla de uno. Todo terminó a media mañana del domingo, y el resto del día y la noche transcurrieron sin incidentes.

Hezbollah calificó el ataque como una respuesta inicial al asesinato selectivo de uno de sus principales comandantes, Fouad Shukur, en un ataque aéreo israelí en Beirut el mes pasado. Nasrallah dijo que Hezbollah se " reservaría el derecho a responder en un momento posterior" si los resultados del ataque del domingo dirigido a una base de inteligencia militar cerca de Tel Aviv no son suficientes.

El ejército israelí dijo que su base de inteligencia cerca de Tel Aviv no fue atacada. El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, dijo que una evaluación inicial mostró "muy pocos daños" en Israel.

¿Qué probabilidades hay de una guerra total entre Israel y Hezbollah?

El intercambio de fuego del domingo no desencadenó la largamente temida guerra abierta. Además, la falta de víctimas civiles podrían permitir a ambos bandos proclamar una especie de victoria y dar un paso atrás. Pero las tensiones siguen siendo altas.

Hezbollah comenzó a disparar cohetes y drones contra Israel poco después del estallido de la guerra en Gaza, que se desencadenó con el ataque sorpresa de Hamas a Israel el 7 de octubre. Hezbollah y Hamas son aliados, ambos respaldados por Irán. Israel ha respondido con ataques aéreos.

Más de 500 personas han muerto en Líbano por ataques israelíes desde el 8 de octubre, la mayoría de ellos combatientes de Hezbollah y otros grupos armados, pero esa cifra también incluye más de 100 civiles. En el norte de Israel, 23 soldados y 26 civiles han muerto en ataques lanzados desde el Líbano. Decenas de miles de personas han sido desplazadas a ambos lados de la tensa frontera.

Israel ha prometido llevar la calma a la frontera para permitir que sus ciudadanos regresen a sus hogares. Dice que prefiere resolver el problema diplomáticamente a través de Estados Unidos y otros mediadores, pero que usará la fuerza si es necesario. Los funcionarios de Hezbollah han dicho que el grupo no busca una guerra más amplia, pero está preparado para una.

¿Cómo sería una guerra entre Israel y Hezbollah?

Israel y Hezbollah libraron una guerra de un mes en 2006 que dejó en ruinas gran parte del sur de Beirut y el sur del Líbano, y expulsó a cientos de miles de personas de sus hogares en ambos lados.

Todo el mundo espera que cualquier guerra futura sea mucho peor.

Hezbollah tiene cerca de 150,000 cohetes y ha desarrollado una flota cada vez más sofisticada de aviones teledirigidos y ha estado experimentando con misiles guiados de precisión. Una guerra a gran escala podría obligar a cientos de miles de israelíes a huir, paralizar la economía israelí y obligar al ejército, que todavía está activo en Gaza, a luchar en dos frentes.

Israel ha prometido una respuesta aplastante a cualquier ataque importante de Hezbollah que probablemente devastaría la infraestructura civil y la economía del Líbano, que ha estado sumida en una crisis durante años. Los suburbios del sur de Beirut y las ciudades y pueblos del sur del Líbano, donde se encuentran los principales bastiones de Hezbollah, probablemente quedarían arrasados.

Una invasión terrestre israelí para erradicar a Hezbollah podría prolongarse durante años. El grupo militante es mucho más avanzado y está mejor armado que Hamás en Gaza, que todavía está dando batalla después de 10 meses de intensos bombardeos y maniobras terrestres israelíes.

¿Una guerra involucraría a Estados Unidos, Irán y otros?

Una guerra total entre Israel y Hezbollah podría convertirse en un conflicto regional.

Irán es un patrocinador de Hezbollah, Hamás y otros grupos militantes en Siria, Irak y Yemen. Irán ha prometido llevar a cabo su propio ataque de represalia por el asesinato del máximo líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en una explosión en su capital el mes pasado de la que se atribuyó ampliamente a Israel. Israel no ha confirmado si estuvo involucrado.

Los grupos respaldados por Irán en toda la región han atacado repetidamente objetivos israelíes, estadounidenses e internacionales desde el comienzo de la guerra en Gaza y podrían intensificar sus ataques en un intento de aliviar la presión sobre Hezbollah.

Mientras tanto, Estados Unidos ha prometido un apoyo férreo a Israel y ha trasladado una amplia gama de activos militares a Oriente Medio en las últimas semanas para tratar de disuadir cualquier ataque de represalia por parte de Irán o de Hezbollah. El USS Abraham Lincoln se unió recientemente a otro grupo de ataque de portaaviones en la región.

Una coalición liderada por Estados Unidos ayudó a derribar cientos de misiles y drones disparados por Irán hacia Israel en abril en respuesta a un aparente ataque israelí en Siria que mató a dos generales iraníes. Ambos bandos restaron importancia a un aparente contraataque israelí contra Irán, y las tensiones disminuyeron gradualmente.

¿Qué significa esto para los esfuerzos de alto el fuego en Gaza?

Estados Unidos, Egipto y Qatar han pasado meses tratando de negociar un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de decenas de rehenes retenidos por Hamas. Estos esfuerzos han cobrado urgencia en las últimas semanas, ya que los diplomáticos consideran que un acuerdo de este tipo es la mejor esperanza para reducir las tensiones regionales.

Una guerra total podría haber descarrilado el proceso, y Nasrallah dijo que el ataque se había retrasado en parte para dar a las negociaciones una oportunidad de tener éxito. Hezbollah ha dicho que detendrá sus ataques a lo largo de la frontera si hay un cese del fuego en Gaza.

No está claro si Irán detendría o reduciría su propia amenaza de ataque de represalia por la muerte de Haniyeh, pero Teherán probablemente no quiera ser visto como el saboteador de cualquier acuerdo de cese del fuego.

A pesar de la intensa diplomacia, siguen existiendo importantes lagunas, incluida la demanda de Israel de una presencia duradera a lo largo de dos corredores estratégicos en Gaza, una demanda rechazada por Hamás y Egipto. El domingo se celebraron conversaciones de alto nivel en Egipto sin señales de un avance.

