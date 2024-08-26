Tensión en Medio Oriente: Israel vuelve a atacar a Hezbollah en Líbano; Irán promete una represalia "definitiva"

Video En video: Israel y Hezbollah intercambian ataques ante escalada de tensión en Medio Oriente

Israel y el grupo militante libanés Hezbollah volvieron a intercambiar ataques este lunes, dando fin a una breve calma tras un intenso intercambio que arreció los temores a una escalada mayor en esa región el fin de semana.

Medios estatales y testigos informaron que los ataques israelíes tuvieron como objetivo el pueblo libanés fronterizo de Tair Harfa y la zona de la ciudad costera de Sidón el lunes por la tarde.

Un automóvil fue alcanzado en el último ataque y la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, dirigida por el Estado, informó que un hombre "de una de las organizaciones palestinas" había sobrevivido a ese ataque.

Además de atacar a miembros de Hezbollah, Israel ha golpeado ocasionalmente a miembros de Hamas y otros grupos armados palestinos en Líbano. No hubo informes inmediatos de otras víctimas.

Posteriormente este lunes, Hezbollah dijo que atacó con un dron equipo de vigilancia en el norte de Israel.

El domingo, Israel lanzó decenas de ataques en el sur de Líbano que describió como una operación preventiva, diciendo que había evitado un importante ataque planeado por Hezbollah en represalia por el asesinato de uno de sus principales comandantes, Fouad Shukur, en un ataque israelí en Beirut el mes pasado.

Poco después, Hezbollah lanzó cientos de drones y cohetes que, según dijo, fueron en represalia por el asesinato de Shukur. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que los drones habían atacado un sitio de inteligencia militar israelí cerca de Tel Aviv. Israel dijo que no se alcanzó ningún objetivo militar. Ninguno de los dos ofreció pruebas.

Hezbollah declaró que su operación había terminado y ninguno de los dos bandos lanzó ataques durante la noche.

Irán promete una represalia “definitiva” contra Israel

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, volvió a hacer referencia a una represalia planeada por su país por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán.

Araghchi dijo el domingo por la noche en X, antes Twitter, que había hecho el comentario en una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

“La reacción de Irán al ataque terrorista israelí en Teherán es definitiva, y será mesurada y bien calculada”, escribió Araghchi en la plataforma. “No tememos una escalada, pero tampoco la buscamos, a diferencia de Israel”, agregó.

Por su parte, Tajani dijo que “hacía un llamamiento a la moderación y a adoptar un enfoque constructivo, para detener el ciclo de acciones militares en la región, que sólo corre el riesgo de provocar más sufrimiento”.

“Es importante que Irán ejerza moderación hacia Hezbollah para evitar una escalada en la frontera entre Líbano e Israel, donde están operando soldados italianos del contingente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), y hacia los hutíes para evitar un aumento de las tensiones en la zona del Mar Rojo, donde Italia desempeña un papel destacado en la misión Aspides (de la Unión Europea)”, dijo en un comunicado.

Su llamamiento se produjo después de que Israel y Hezbollah, respaldado desde hace tiempo por Irán, intercambiaran fuego intenso el fin de semana.

