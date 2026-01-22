Noticias ¿Reunión para poner fin a la guerra en Ucrania? Zelensky anuncia encuentro trilateral con EE UU y Rusia El mandatario ucraniano hizo el anuncio durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, aunque no ofreció detalles sobre el formato del encuentro ni sobre el alcance de las conversaciones

Video Rusia lanza el ataque más intenso del mes contra Ucrania: Zelensky acusa a Putin de no querer la paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky , anunció este jueves 22 de enero que esta semana se celebrará una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos relacionados con la guerra entre Kiev y Moscú.

El mandatario ucraniano hizo el anuncio durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, aunque no ofreció detalles sobre el formato del encuentro ni sobre el alcance de las conversaciones.

PUBLICIDAD

¿De qué hablarán Ucrania, Rusia y Estados Unidos?

De acuerdo con información de la agencia de noticias AFP, Zelensky señaló que las reuniones estarán centradas en la guerra de casi cuatro años entre Ucrania y Rusia, un conflicto que ha marcado la agenda internacional desde su inicio.

El presidente ucraniano subrayó la importancia de estos contactos diplomáticos, aunque no aclaró si representantes ucranianos y rusos negociarán directamente durante el encuentro trilateral. Hasta el momento, la oficina presidencial de Ucrania no ha respondido a las solicitudes de información de AFP para ampliar los detalles sobre el diálogo previsto.

¿Cuándo será la reunión trilateral en Emiratos?

Zelensky confirmó que las reuniones se llevarán a cabo los días 23 y 24 de enero en Emiratos Árabes Unidos, lo que marcaría las primeras conversaciones trilaterales de este tipo celebradas en ese país.

“Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana. Los rusos deben estar preparados para llegar a compromisos”, afirmó el presidente ucraniano tras su discurso en Davos.