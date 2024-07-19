Evan Gershkovich: el periodista de 'The Wall Street Journal' es condenado en Rusia en un juicio tachado de farsa por EEUU

Video Arrestan en Rusia a un periodista estadounidense: lo acusan de “espionaje”

Un tribunal ruso condenó este viernes a 16 años de prisión al periodista estadounidense del diario The Wall Street Journal Evan Gershkovich en un juicio que Estados Unidos tacha de una farsa con motivaciones políticas.

Gershkovich, The Wall Street Journal y el gobierno de Estados Unidos han negado con vehemencia los cargos de espionaje por los que el reportero de 32 años fue condenado y por los que los fiscales habían pedido 18 años.

Los alegatos finales del extraordinariamente rápido juicio se desarrollaron a puerta cerrada y Gershkovich no admitió culpabilidad alguna, según informó el servicio de prensa del tribunal.

Gershkovich fue detenido en marzo de 2023 mientras realizaba un viaje de trabajo a la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales, y acusado de espiar para Estados Unidos, y ha estado encarcelado desde entonces.

Fue el primer periodista estadounidense detenido por cargos de espionaje desde Nicholas Daniloff en 1986, en el apogeo de la Guerra Fría.

El arresto de Gershkovich conmocionó a los periodistas extranjeros en Rusia, a pesar de que el país ha promulgado leyes cada vez más represivas sobre la libertad de expresión después de enviar tropas a Ucrania.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado a Gershkovich “detenido injustamente”, comprometiendo al gobierno a buscar decididamente su liberación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, insinuó a principios de este año que estaría dispuesto a cambiar a Gershkovich por Vadim Krasikov, un ruso que cumple cadena perpetua por el asesinato en Berlín en 2019 de un ciudadano georgiano de ascendencia chechena.

