Minnesota (estado) Gobernador de Minnesota exige a Trump retirar a sus agentes federales antes de que maten a otro estadounidense Esto se da en el contexto en el que el sábado agentes federales mataron a Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis, quien protestaba contra redadas migratorias que se han llevado a cabo en la ciudad.

Video Agentes federales de inmigración matan a un hombre en Minneapolis, Minnesota

El gobernador de Minnesota, Tim Walz exige al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump retirar a sus 300 agentes sin entrenamiento de su estado antes que maten a alguien más.

A través de su cuenta de X, Tim Walz expresó su descontento ante las acciones por parte de los agentes federales. “ Minnesota cree en la ley y el orden. “Creemos en la paz”, expresó.

Cabe destacar, que esto se da en el contexto en el que el sábado agentes federales mataron a Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis, quien protestaba contra redadas migratorias que se han llevado a cabo en la ciudad.

Más muertes en Minnesota

La muerte de este manifestante se dio a menos de 3 semanas en las que una ciudadana de Estados Unidos, Renee Good, fuera abatida por disparos de un agente del ICE durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

Alcalde de Minneapolis condena asesinatoEl alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros funcionarios ofrecieron conferencias condenando el asesinato.

Se pronunciaron por expulsar a los agentes federales y dijeron que la víctima solo había tenido multas en su récord de incidencias con la policía.

El gobernador Walz desconfía de la Casa Blanca.

El gobernador Walz dijo que Minneapolis debería liderar las investigaciones, desconfiando de la Casa Blanca. Después, legisladores demócratas insistieron en que los agentes federales dejaran la ciudad.

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, dijo en conferencia de prensa que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm y reiteró que los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente.