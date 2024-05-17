Israel recupera los cuerpos sin vida de tres rehenes de Hamas mientras continúa los bombardeos en Rafah

Video Siete meses de la guerra en Gaza: más de 34,000 muertos ha dejado el conflicto, según reportes

El ejército israelí confirmó este viernes que sus tropas hallaron los cuerpos de tres de los rehenes secuestrados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre, incluido el de la joven germanoisraelí Shani Louk, de 22 años de edad, cuya imagen en la caja de carga de una camioneta de Hamas dio la vuelta al mundo.

El portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari identificó los otros dos cadáveres como Amit Buskila, una mujer de 28 años, y Itzhak Gelerenter, un hombre de 56, y dijo que los tres fueron asesinados por Hamas en el festival de música Nova, cerca de la frontera con Gaza. La muerte de Louk fue confirmada poco después de los ataques.

PUBLICIDAD

Aún hay cerca de 30 cadáveres de rehenes en Gaza según Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que su país recuperará a todos los rehenes “tanto los vivos como los muertos” y calificó las muertes como “desgarradoras”.

Hagari informó que los cuerpos fueron encontrados durante la noche, pero no dio detalles de su ubicación ni cómo fueron hallados. Israel estima que aún hay alrededor de 30 cadáveres de rehenes muertos en Gaza, así como que 100 rehenes aún se encuentran con vida.

El 7 de octubre, militantes de Hamas mataron a unas 1,200 personas y secuestraron a unas 250 más en el ataque del 7 de octubre. Cerca de la mitad de los rehenes ya han sido liberados en intercambios por prisioneros palestinos.

Hasta el momento, más de 35,000 palestinos han muerto en la guerra de Israel contra Hamas, según funcionarios de salud de Gaza.

Con información de The Associated Press.