Israel lanza ofensiva sobre Irán en respuesta al ataque del fin de semana

Video Horas de tensión en Israel por el reciente ataque de Irán: “No sabemos qué va a pasar”

Israel lanzó en la madrugada de este viernes el ataque contra Irán que había anunciado como represalia a la ofensiva con que el fin de semana Teherán dijo responder al bombardeo de su consulado en Damasco.

Las autoridades militares iraníes confirmaron que en la madrugada de este viernes sus defensas antiaéreas respondieron a lo que inicialmente llamaron "drones" y más tarde "objetos voladores" sobre la provincia central de Isfahán, que aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares.

Teherán además dio a entender que no responderá al ataque, del que no reportó daños. “Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a objetos voladores”, dijo el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general de división Abdul Rahim Musavi, a la agencia iraní Defa Press, especializada en defensa, citada por EFE. Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión, Musavi afirmó: “Ya se ha visto la respuesta de Irán”, en una aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) publicó un comunicado en el que confirma que no hubo daños en ninguna instalación nuclear.

Medios de EEUU citan fuentes militares del país confirmando que el ataque sobre Irán vino de parte de Israel.

El gobierno de Benjamin Netanyahu, que inicialmente no confirmó la autoría de la ofensiva de este viernes, había prometido represalias al ataque del fin de semana con el que Irán dijo haber respondido al bombardeo de su consulado en Damasco, que atribuye a fuerzas israelíes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no hizo comentarios sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio cuando llegó a la última sesión el viernes por la mañana de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete en Capri, Italia.

Estados Unidos y otros aliados han llamado a Israel a la contención para evitar que la situación siga escalando. Washington y Londres anunciaron el jueves que impondrían una nueva ronda de sanciones a Irán. Las medidas se produjeron cuando los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas prometieron aumentar las sanciones contra Irán para apuntar a sus entregas de drones y misiles a sus representantes en Gaza, Yemen y el Líbano.

Las tensiones regionales han aumentado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, cuando los islamistas palestinos llevaron a cabo un ataque transfronterizo que mató a 1,200 personas en Israel y en el que secuestró a otras 250. Israel respondió con una masiva ofensiva en Gaza que ha causado una devastación generalizada y en la que han muerto ya cerca de 34,000 personas, según funcionarios de salud locales.

La acción se produce mientras las tensiones siguen siendo altas en todo el Medio Oriente después del ataque sin precedentes de Irán con misiles y aviones no tripulados contra Israel.

Tras los reportes del ataque, la presidenta de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen, llamó este viernes a la contención para evitar una escalada en Medio Oriente.

"Debemos hacer todo lo posible para que todas las partes se contengan y eviten una escalada en la región", dijo a periodistas Von der Leyen, de visita en Finlandia.

"Es absolutamente necesario que la región permanezca estable y que todas las partes muestren contención".

Estados Unidos anuncia sanciones contra Irán

Apenas horas antes, Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a Irán en medio de preocupaciones de que el ataque de Teherán contra Israel pueda avivar una guerra más amplia en Oriente Medio.

Las sanciones fueron anunciadas en un comunicado por el presidente Joe Biden, quien detalló que apuntan a líderes y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, el ministerio de defensa de Irán y el programa de misiles y drones del gobierno iraní "que permitió este descarado ataque".

Biden dijo que, con estas nuevas sanciones, EEUU continuará intentando que Irán "rinda cuentas" por sus acciones, y aseguró que tienen como objetivo "limitar los programas militares desestabilizadores" de la república islámica, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Con información de AP, AFP y EFE.

