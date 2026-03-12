Petróleo El petróleo cierra por encima de $100 por barril mientras se intensifican las amenazas entre Irán e Israel y EEUU El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, cerró el jueves por encima de los 100 dólares, un hecho inédito desde agosto de 2022, al término de una nueva sesión marcada por las inquietudes relacionadas con la guerra en Medio Oriente.

Video Primer Mensaje de Mojtabá Jameneí: amenaza con atacar bases de EEUU y bloquear el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subieron el jueves y el crudo Brent se situó por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde agosto de 2022, después de que Irán prometiera hacer que Estados Unidos se arrepintiera de haber iniciado la guerra contra la República Islámica, mientras que Israel y EEUU mantienen su discurso de reducir al régimen teocrático iraní.

El precio del crudo Brent subió un 9.2 % hasta alcanzar los 100.46 dólares por barril, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, subió un 9.7 % hasta alcanzar los 95.73 dólares por barril.

Los mercados están reflejando los riesgos del transporte de hidrocarburos desde el Medio Oriente —sobre todo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del petróleo consumido en el mundo—, y también la reducción en la producción petrolera a la que han sido empujados los países de la región por la imposibilidad de exportar esos volúmenes.

Y mientras el precio del petróleo ya ha subido casi 50% desde que inició la guerra de EEUU e Israel contra Irán, la República Islámica mantuvo su amenaza de desatar el caos en la industria petrolera y gasística de la región si su propia infraestructura energética era atacada durante el conflicto.

"Incendiaremos el petróleo y el gas de la región ante el más mínimo ataque contra la infraestructura energética y los puertos de Irán", afirmó un portavoz del comando operativo central del ejército iraní, conocido como Khatam al-Anbiya.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo este jueves que su prioridad, por encima de los precios del petróleo, es "impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo".

Su aliado, Israel, dijo a través del primer ministro Benjamin Netanyahu que añadió el objetivo "crear las condiciones para el pueblo iraní de derrocar el régimen" de Teherán a las metas de evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y destruir sus capacidades de lanzamiento de misiles.

En la acera de enfrente, el nuevo líder supremo de Irán emitió el jueves su primera declaración desde que sucedió a su difunto padre, en la que afirmó que su país mantendría los ataques contra sus vecinos árabes del Golfo y utilizaría el cierre efectivo del estrecho de Ormuz como palanca contra Estados Unidos e Israel.

Uso de reserva petrolera de emergencia

Los países de todo el mundo están tratando de compensar esa situación, y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció el miércoles que sus miembros liberarían una cantidad récord de petróleo, 400 millones de barriles, de las reservas acumuladas para este tipo de emergencias.

Estados Unidos, parte de la AIE, anunció que aportará 172 millones de barriles durante 120 días en esa colocación de emergencia.

Pero estas medidas son soluciones a corto plazo y no eliminan los riesgos a largo plazo. Los analistas han afirmado que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, los precios del petróleo podrían dispararse hasta los 150 dólares.

Lo que ha hecho que esta subida de los precios del petróleo sea aterradora no es solo su magnitud —los precios subieron a casi 120 dólares a principios de esta semana, su nivel más alto desde 2022—, sino que también se está produciendo en un momento de incertidumbre para la economía.

El informe del mes pasado sobre la contratación por parte de los empleadores estadounidenses fue sorprendentemente débil, lo que suscitó preocupaciones sobre un posible escenario catastrófico para la economía denominado "estanflación". Se trata de una situación en la que el crecimiento económico se estanca mientras la inflación se mantiene alta, una combinación desastrosa para la que la Reserva Federal no tiene herramientas adecuadas para solucionar.

Trump pide nuevamente recortes en las tasas

Debido al aumento de los precios del petróleo, los operadores bursátiles han retrasado las previsiones sobre cuándo podría reanudar la Reserva Federal sus recortes de las tasas de interés.

Al respecto, el presidente Donald Trump volvió a criticar este jueves al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pidiendo que maniobre para bajar las tasas de interés: "¿Dónde está hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome 'Demasiado tarde' Powell? ¡Debería bajar los tipos de interés INMEDIATAMENTE, sin esperar a la próxima reunión!"

El mandatario ha estado pidiendo con vehemencia dichos recortes, que darían un impulso a la economía y al mercado laboral, pero también podrían agravar la inflación. Y el contexto del aumento de los precios del petróleo complica aún más la inflación.

Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, señaló que la guerra con Irán podría tener un impacto duradero pero moderado en la economía de Estados Unidos este 2026.

Según el banco, el conflicto podría provocar un aumento de la inflación y del desempleo, además de una desaceleración del crecimiento económico.