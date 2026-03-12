Israel Así es como Israel enfrenta a Hezbolá: Defensa israelí libera cámaras corporales de sus elementos Estas son las primeras imágenes de las cámaras corporales de las FDI en el sur del Líbano. Las FDI continúan sus esfuerzos de defensa de primera línea para los residentes del norte.

Ante la escalada de violencia entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron las primeras imágenes de las cámaras corporales de los elementos que participan en las operaciones al sur del Líbano.

Las fuerzas israelíes informaron que bajo el mando de la División 91, ofensivas nocturnas selectivas y combatientes del FDI lograron destruir la infraestructura terrorista en los complejos de preparación de Hezbolá.

Dicha estructura pertenecía a la unidad “Fuerza Rawan” que, según labores de inteligencia, tenía planeado atacar a las FDI.

El Comando Norte de Israel señaló que las fuerzas atacaron las infraestructuras terroristas de Hezbolá utilizando artillería y fuerza aérea.

Hezbolá decidió sumarse a la campaña, actuar en nombre de Irán y asumirá las consecuencias de sus acciones. Fuerzas de Defensa de Israel

En ese sentido, las autoridades israelíes indicaron que las Fuerzas de Defensa se encuentran en la primera línea de defensa en el sur del Líbano y advirtieron que avanzarán ante cualquier amenaza, haciendo todo lo posible para proteger a los ciudadanos del estado de Israel.

Las imágenes liberadas muestran la incursión de las Fuerzas de Defensa Israelí en los campamentos del grupo terrorista, así como las operaciones para destruir las amenazas.

