Estados Unidos anuncia destrucción de buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz

Donald Trump anunció este martes la destrucción de 10 buques minadores iraníes y amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos submarinos en el estrecho de Ormuz.

"Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado, y completamente destruido, 10 buques minadores inactivos así como otros buques", explicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", añadió luego.

"Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!", expresó.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas latinoamericanas para "eliminar de forma permanente" cualquier barco que colocara minas en el estrecho del golfo, añadió Trump.

"Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡ CUIDADO!", publicó.

Además, el Comando Central de los Estados Unidos compartió un video de la destrucción.

“El 10 de marzo, las fuerzas estadounidenses eliminaron varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz”, dijo la institución.

Este martes la Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

