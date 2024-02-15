Israel asalta el principal hospital del sur de Gaza en busca de rehenes de Hamas

Video Israel rescata dos rehenes hispanos de Hamas en una redada: hubo varios muertos en el operativo

El ejército de Israel irrumpió este jueves en el Hospital Naser, el más importante del sur de Gaza, en lo que calificó de una "operación limitada y precisa" destinada a recuperar cadáveres de rehenes en poder de la milicia islamista de Hamas.

La operación tuvo lugar horas después de que ataques israelíes mataran a un paciente y dejaran seis heridos dentro del complejo en Jan Younis, foco de la ofensiva en las últimas semanas.

Además, según NBC News, allí se produjo la captura de varios sospechosos de pertenecer a Hamas.

El contralmirante Daniel Hagari, uno de los portavoces de la Fuerza de Defensa de Israel (IDF), anunció la operación asegurando que contaban con información de inteligencia, que señalaba el hospital como uno de los lugares en que estuvieron en cautiverio los rehenes y la posible ubicación de los cadáveres que buscaba recuperar.

La actual guerra se desató tras un ataque de Hamas en territorio israelí que mató a más de 1,200 personas y resultó también en el secuestro de unas 250 más el pasado 7 de octubre. Se estima que unos 30 han fallecido y que hasta este jueves mantienen en torno a 130.

Desde el inicio de los bombardeos israelíes y la ofensiva terrestre en Gaza, las autoridades de la Franja, que gobierno Hamas, han denunciado que más de 28,000 palestinos han muerto y cientos de miles han sido desplazados de sus hogares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica el Hospital Naser como una instalación de importancia crítica para toda Gaza, donde ya unos pocos siguen operativos parcialmente.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró alarmado el miércoles por los reportes de un posible asalto de lo que describió como "la columna vertebral del sistema de salud del sur de Gaza".

Gaza tiene 30 hospitales fuera de servicio

Las fuerzas israelíes insistieron en que han demostrado que otros hospitales de Gaza como Al Shifa, Al Rantisi Kamal Adwan o Al Amal, asaltados y desmantelados por Israel, "han sido sistemáticamente usados por Hamas como centros de terror".

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, 130 instituciones sanitarias han resultado parcial o totalmente dañadas por los ataques israelíes, que han forzado que 30 hospitales y 53 centros de salud hayan quedado fuera de servicio.

El más reciente asalto israelí a un hospital de Gaza se había producido el pasado 9 de febrero, cuando tropas irrumpieron en el hospital Al Amal, otro de los grandes centros médicos de Jan Younis y que llevaba 19 días bajo asedio.

Sin embargo, Israel asegura que no quiere interrumpir la labor del hospital, por lo que no obligó una evacuación de pacientes o trabajadores médicos, hecho que había denunciado el Ministerio de Salud de Gaza.

Según fuentes médicas contactadas por EFE, los soldados israelíes han ocupado la segunda planta del complejo médico y han pedido a todas las personas, incluidos los equipos médicos, que abandonen las plantas superiores hacia los pisos más bajos.

La misma fuente apuntó vía telefónica que un gran número de perros del Ejército habían sido soltados por distintas zonas del complejo.

Israel insistió este jueves en sus planes de lanzar una gran ofensiva en Rafah, en el extremo sur de Gaza, pese a la condena internacional.

Con información de EFE, AFP y AP.