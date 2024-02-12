Israel rescata a dos rehenes de Hamas en una redada en el sur de Gaza en que murieron decenas de palestinos

Video Israel rescata dos rehenes hispanos de Hamas en una redada: hubo varios muertos en el operativo

Las fuerzas israelíes rescataron dos rehenes en manos de Hamas en la madrugada de este lunes tras irrumpir en un apartamento fuertemente custodiado en el sur de Gaza en una operación que dejó más de 60 palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, según funcionarios del Ministerio de Salud de la Franja.

La redada, una de las pocas con éxito hasta la fecha, fue celebrada en Israel, cuyo liderazgo enfrenta fuertes presiones para liberar a más de 100 personas que permanecen cautivas de Hamas y otros grupos militantes palestinos en Gaza.

PUBLICIDAD

Pero también implicó fuertes ataques aéreos contra Rafah, la ciudad en el extremo sur de la Franja, en la frontera con Egipto, en donde aproximadamente 1.4 millones de palestinos se han refugiado huyendo desde otros puntos del territorio devastado por Israel. Decenas de personas murieron en los ataques.

A medida que pasa el tiempo, la situación de los rehenes cautivos en Gaza se ha convertido en un objetivo principal de la guerra, pero han surgido divisiones en Israel sobre cuál es la mejor manera de liberarlos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es de los que insisten en que la presión militar persistente logrará su libertad, pero otros altos funcionarios se oponen a la idea, alegando que la única manera de asegurar su liberación a salvo es lograr un acuerdo.

¿Quiénes son los rehenes rescatados?

El ejército identificó a los rehenes rescatados como Fernando Simon Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70, secuestrados por militantes de Hamas en el kibutz Nir Yizhak en el ataque transfronterizo del 7 de octubre que desencadenó la guerra.

Según un comunicado conjunto del ejército, la policía y una agencia de seguridad israelíes, los dos rehenes se encuentran en buen estado de salud.

Estaban entre los aproximadamente 250 capturados durante los ataques de Hamas, en la que unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, murieron, según las autoridades israelíes. Desde entonces, la ofensiva aérea y terrestre israelí ha matado a más de 28,000 palestinos, según funcionarios de salud locales, ha desplazado a más del 80% de la población y ha provocado una grave crisis humanitaria.

PUBLICIDAD

Har y Marman fueron secuestrados de una casa junto con otros tres familiares que fueron liberados como parte del acuerdo de finales de noviembre. Ningún otro familiar suyo permanece en Gaza, informaron los medios israelíes.

El yerno de Har, Idan Begerano, dijo a los periodistas que él y su esposa pudieron ver a los cautivos liberados en el hospital. Los dos hombres están delgados y pálidos, pero se comunicaban bien y eran conscientes de su entorno. Begerano comentó que Har le dijo inmediatamente después de verlo: “Hoy tienes un cumpleaños, mazal tov”.

Más de 100 rehenes fueron liberados durante un alto el fuego de una semana en noviembre. Israel dice que alrededor de cien permanecen en manos de Hamas, que también retiene los restos de aproximadamente otras 30 muertos en el ataque del 7 de octubre o durante el cautiverio. En diciembre, el ejército israelí mató por error a tres rehenes después de que hubieran conseguido escapar de sus captores.

Una dramática operación de rescate

El portavoz militar israelí, el almirante Daniel Hagari, dijo que los dos rehenes estaban en un segundo piso en Rafah, bajo vigilancia de hombres armados de Hamas, tanto en el apartamento como en los edificios cercanos.

Hagari dijo que las fuerzas especiales irrumpieron en el apartamento bajo fuego a la 1:49 am del lunes, acompañadas un minuto después por ataques aéreos en las áreas circundantes. También detalló que los miembros del equipo de rescate protegieron a los rehenes con sus cuerpos mientras estallaba una intensa batalla con hombres armados de Hamas.

PUBLICIDAD

Los rehenes fueron llevados a una “zona segura” cercana, se les realizó un rápido chequeo médico y fueron trasladados en avión al Centro Médico Sheba, en Israel. Se informó que su estado de salud era bueno. Son apenas el segundo y tercer rehén rescatados de forma segura; tras el rescate de una soldado en noviembre.

Hagari dijo que la operación se basó en información de inteligencia precisa y estaba planificada desde hacía algún tiempo. Netanyahu se unió al jefe militar de Israel y a otros altos funcionarios mientras se desarrollaba la redada.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea israelí transportó a los dos rehenes al Centro Médico Sheba en Ramat Gan, Israel. Imagen Israel Defense Forces via P

Decenas de muertos en ataques de distracción

Los ataques aéreos que respaldaron a las fuerzas israelíes como una distracción para poder realizar el rescate alcanzaron la abarrotada Rafah en medio de la noche y se pudieron escuchar docenas de explosiones alrededor de las 2 de la mañana. El doctor Marwan al-Hams, director del hospital Abu Youssef al-Najjar, informó que al menos 50 personas murieron en los ataques. Después, funcionarios palestinos subieron la cifra a al menos 67.

Imágenes que circulan en redes sociales mostraban a niños muertos o heridos en el hospital de Rafah. Los heridos fueron vistos tirados en el suelo del hospital mientras los médicos intentaban tratarlos. Un hombre herido estaba en el suelo con dos niños ensangrentados a su lado. “Salva a la niña”, gritó.

También se ve a un joven cargando el cuerpo de una bebé que, según dijo, murió en los ataques. Dijo que la niña, hija de su vecino, nació y murió durante la guerra. "Dejemos que Netanyahu venga y vea: ¿es esta (niña) su objetivo? ¿De qué tiene ella la culpa?".

PUBLICIDAD

Rafah: preocupaciones humanitarias y geopolíticas

Netanyahu ha dicho que enviar tropas terrestres a Rafah es esencial para cumplir los objetivos bélicos de Israel pero el presidente de EEUU, Joe Biden, ha instado a Israel a extremar las precauciones. Se estima que 1.4 millones de palestinos (más de la mitad de la población de Gaza) están ahora hacinados en Rafah, donde cientos de miles viven en extensos campamentos de tiendas de campaña y superpoblados refugios de la ONU.

Los comentarios de Biden, realizados en una llamada telefónica con Netanyahu el domingo por la noche, fueron sus manifestaciones más contundentes hasta el momento sobre la posible operación. El presidente estadounidense, quien la semana pasada calificó la respuesta militar de Israel en Gaza como “excesiva”, también buscó medidas “urgentes y específicas” para fortalecer la ayuda humanitaria. El Canal 13 de televisión de Israel dijo que la conversación duró 45 minutos.

La discusión sobre la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego ocupó gran parte de la llamada, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense, y después de semanas de diplomacia, ahora existe “prácticamente” un “marco” para un acuerdo que podría permitir la liberación de los rehenes restantes retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos y el cese de los combates.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, reconoció que "aún existen lagunas", pero se negó a dar detalles. Dijo que la presión militar sobre Hamas en la ciudad sureña de Khan Younis en las últimas semanas ayudó a que el grupo estuviera más cerca de aceptar un acuerdo.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Egipto ha amenazado con abandonar los históricos acuerdos de Camp David de 1978 si las tropas israelíes se sitúan en su frontera, en Rafah.