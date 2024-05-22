España, Irlanda y Noruega reconocen el Estado palestino: ¿por qué es una decisión histórica?

Video Israel rechaza el anuncio de Biden de frenar la entrega de armas tras su avanzada militar en Rafah

Noruega, Irlanda y España anunciaron este miércoles el reconocimiento del Estado palestino, una medida histórica que provocó la condena de Israel y júbilo entre los palestinos. Israel ordenó la retirada de sus embajadores en Noruega e Irlanda.

Fue una rápida sucesión de anuncios que comenzó con Noruega, cuyo primer ministro, Jonas Gahr Støre, declaró que "no puede haber paz en Oriente Medio si no hay reconocimiento". El mandatario escandinavo apuntó que el reconocimiento de Oslo se hará oficial el 28 de mayo. “Al reconocer un Estado palestino, Noruega respalda el plan de paz árabe”, agregó.

En las últimas semanas, varios países de la Unión Europea habían indicado que planeaban dar el mismo paso, alegando que una solución de dos estados es esencial para alcanzar una paz duradera en la región. Noruega no forma parte de la UE, pero refleja sus movimientos, y ha sido un ferviente partidario de esa solución para el conflicto entre Israel y los palestinos.

" El terror ha sido cometido por Hamas y los grupos insurgentes que no son partidarios de una solución con dos Estados y el Estado de Israel", afirmó el jefe del gobierno noruego. "Palestina tiene el derecho fundamental a un Estado independiente".

"Papá y mamá no están" para besarlos: la historia de Darin, una de los miles de huérfanos en Gaza



La decisión se produce mientras las fuerzas israelíes lanzan ataques sobre el norte y el sur de la Franja de Gaza, lo que provocó un nuevo éxodo de cientos de miles de personas y restringió de forma drástica la entrada de ayuda humanitaria al sitiado enclave, aumentando el riesgo de hambruna.

Noruega “considerará por tanto a Palestina como un Estado independiente con todos los derechos y obligaciones que eso conlleva”, dijo Gahr Støre.

Irlanda defiende que Israel no pierde nada con el reconocimiento del Estado palestino

“La guerra en Gaza y la constante expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania siguen significando que la situación en Palestina es más difícil ahora de lo que ha sido en décadas", agregó el ejecutivo de Oslo.

Un poco más tarde, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, explicó en su anuncio que las tres naciones se coordinaron “en un día histórico e importante para Irlanda y Palestina”. La decisión pretende contribuir a avanzar en la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos mediante una solución de dos Estados, agregó.

Según UNICEF, todos los niños de Gaza han sido expuestos a traumáticas experiencias de guerra que los marcarán de por vida.



El viceprimer ministro irlandés y titular de Exteriores, Micheál Martin, reiteró que esta medida "tiene que ver con el fortalecimiento de la moderación dentro de Palestina".

" Se puede argumentar que la estrategia israelí, la guerra y la represión del pueblo palestino, han fortalecido al extremismo, y nos estamos moviendo en una dirección diferente", explicó el 'número dos' del Ejecutivo de Dublín, conformado por una coalición entre democristianos, centristas y verdes.

A este respecto, Harris agregó que Israel "no pierde nada" con el reconocimiento de Palestina y rechazó que esta vía incentivará el terrorismo, como sostiene Tel Aviv.

"Necesitamos la solución de los dos Estados, una solución que reconozca al Estado de Israel, que reconozca al Estado de Palestina", insistió el mandatario conservador.

España acusa a Netanyahu de poner en peligro la solución al conflicto

Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo en una comparecencia en el Parlamento que el país reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo.

"Este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel", enfatizó el mandatario socialista, quien lleva meses recorriendo países europeos y de Oriente Medio para recabar apoyos al reconocimiento, así como a un posible alto el fuego en la Franja de Gaza.

Sánchez también acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner "en peligro" la solución de dos Estados con su política de "dolor y tanta destrucción" en la Franja de Gaza.

Agregó además que su país recibirá en las próximas semanas a una treintena de niños procedentes de Gaza que padecen cáncer y traumatismos severos para que puedan recibir un tratamiento seguro, algo que defendió "por justicia", para tratar de darles lo que todo niño y niña merecen, "hayan nacido donde hayan nacido".

Según la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, unos 14,000 los niños han muerto en Gaza, otros 17,000 se han quedado solos, miles están heridos, agotados o enfermos, y prácticamente todos han sido expuestos a experiencias de guerra traumáticas que les afectarán de por vida.

Por qué es histórico el reconocimiento del Estado palestino por parte de tres países europeos

La decisión de la ONU de 1948 que creó al estado de Israel preveía un Estado palestino vecino, pero han pasado más de 70 años y el control de los territorios palestinos sigue dividido, mientras las candidaturas de los palestinos para ser miembro de pleno derecho de la ONU han sido rechazadas.

Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales han respaldado la idea de un Estado palestino independiente junto a Israel como solución al conflicto más intratable de Oriente Medio, pero insisten en que el Estado palestino debería ser parte de un acuerdo negociado. Y no ha habido negociaciones sustanciales desde 2009.

Aunque los países de la UE y Noruega no reconocerán un Estado existente, sino solo la posibilidad de uno, el simbolismo ayuda a mejorar la posición internacional de los palestinos y ejerce más presión sobre Israel para que abra negociaciones para poner fin a la guerra.

La lista de países que reconocen el Estado palestino es larga, son más de 140, entre ellos están Brasil y México, y algunos europeos como República Checa, Hungría o Suecia. No está muy claro cómo afectará al conflicto que se incorporen estos tres nuevos miembros, pero será, al menos simbólicamente, un nuevo espaldarazo a los palestinos y la causa de los dos estados, en particular Noruega, en donde se firmaron los acuerdos de Oslo hace más de 30 años, una esperaza de paz que fracasó.

A finales del año pasado, Haizam Amirah Fernández, del Instituto Elcano, de España, publicó un análisis titulado ‘El reconocimiento del Estado palestino, un prerrequisito para la paz' en el que destaca: “Es paradójico que los países occidentales que tanto repiten que la paz entre israelíes y palestinos debe basarse en la solución de los dos Estados solo reconozcan uno, Israel”.

La razón, según el analista español, es “la presión que muchos de esos países reciben de Israel y Estados Unidos”.

Lo cierto es que, como señala Lior Lehr, analista del Middle East Institute, en 'Reconocer o no reconocer, el reconocimiento de la UE de Palestina', históricamente los europeos han apoyado la idea de la autodeterminación palestina y la solución de los dos estados pero habían visto el reconocimiento del Estado palestino como el momento final del proceso de paz.

"Sin embargo, con el colapso del proceso de paz, el asunto del reconocimiento del Estado palestino se ha convertido en una herramienta diplomática a ser usada antes de un acuerdo", señala Lehr en su artículo.

Es decir, el anuncio de Irlanda, España y Noruega viene a aumentar la presión sobre Israel, Estados Unidos y otros actores de la región para reconsiderar la situación de los palestinos.

Las reacciones al reconocimiento del Estado palestino de tres países europeos

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ordenó este miércoles el regreso inmediato de sus embajadores en Irlanda y Noruega luego del anuncio de Oslo.

"Irlanda y Noruega pretenden enviar hoy un mensaje a los palestinos y a todo el mundo: el terrorismo compensa", indicó Katz.

Según el ministro israelí, ese reconocimiento podría obstaculizar los esfuerzos para la vuelta de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y hace que el alto el fuego sea menos probable al “recompensar a los yihadistas de Hamas e Irán”. También advirtió con llamar a consultas a su enviado diplomático en España.

Por su parte, el presidente palestino, Mahmud Abas, acogió con satisfacción el reconocimiento de Noruega y pidió a otros países que siguieran su ejemplo. En un comunicado publicado por la agencia noticiosa oficial Wafa, dijo que la decisión de Oslo consagrará “el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación” y apoyará los esfuerzos para lograr una solución de dos Estados con Israel.

Para el movimiento islamista Hamas, el reconocimiento del Estado palestino por parte de los tres países europeos es un "paso importante hacia la afirmación de nuestro derecho a la tierra y el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como capital".



Con información de AP, AFP y EFE.

