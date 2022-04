La guerra en Ucrania entra en una segunda fase que definirá la duración del conflicto

"Me siento bastante optimista sobre el este", dijo Collins. " Rusia sigue teniendo un poder de combate abrumador, pero lo ha tenido desde el primer día y no ha sido capaz de aprovecharlo. Por lo tanto, no hay razón para creer que puedan cambiar milagrosamente. Lo que lleva tiempo es la formación, el liderazgo y la cultura. No se puede cambiar eso de la noche a la mañana", añadió.