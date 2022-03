Los últimos periodistas de Mariupol: la historia de su huida tras 20 días reportando la agonía de la ciudad

La tienda de Port City estaba siendo saqueada, y nos dirigimos hacia allí entre la artillería y el fuego de las ametralladoras. Decenas de personas corrían empujando carritos de compras cargados de productos electrónicos, comida, ropa. Un proyectil explotó en el techo de la tienda, tirándome al suelo fuera. Me tensé, esperando un segundo golpe, y me maldije cien veces porque mi cámara no estaba encendida para grabarlo.