Soldados israelíes desalojan a la fuerza uno de los últimos hospitales funcionales de Gaza

Video Asalto israelí a uno de los últimos hospitales en el norte de Gaza: evacuaron a decenas de pacientes

Israel allanó este viernes uno de los últimos hospitales que funcionaban en el norte de Gaza, y obligó a parte del personal y a pacientes a desnudarse en el frío invernal, informó el Ministerio de Salud palestino.

De acuerdo con el personal médico, citado por la agencia AP, el hospital Kamal Adwan ha sido atacado por los militares israelíes varias veces en los últimos tres meses. Un ataque israelí contra el hospital el día anterior causó la muerte de cinco miembros del personal médico, informó el ministerio.

El ejército israelí dijo que estaba llevando a cabo operaciones contra infraestructura y contra combatientes de Hamas. Citados por la agencia, los israelíes dijeron que había militantes de Hamas en el interior del hospital, aunque no aportaron pruebas. Los directivos del hospital han refutado las acusaciones.

El Ministerio de Salud palestino dijo que las tropas israelíes obligaron al personal médico y a los pacientes a reunirse en el patio del hospital y a quitarse la ropa. Algunos fueron conducidos a un lugar desconocido, mientras que otros fueron enviados al cercano Hospital Indonesio, que también está fuera de servicio luego de otras operaciones de Israel en ese centro médico.

"Kamal Adwan está ahora vacío", dijo la Organización Mundial de la Salud, añadiendo que estaba "horrorizada" por la redada, la última contra un hospital durante la guerra.

El Ministerio de Salud palestino también afirmó que las tropas incendiaron varias partes de Kamal Adwan, incluidos el laboratorio y el ala quirúrgica del hospital. Afirmó que 25 pacientes y 60 trabajadores sanitarios permanecían en el hospital. Israel niega que haya incendiado el hospital.

Israel prohíbe entrada de periodistas extranjeros a Gaza

El pequeño palestino Tamim Marouf, de 6 años, se sienta en la tienda de campaña de su familia junto a su hermana Hala, de 10 años, y su hermano Malek, de 4, en un campamento de personas desplazadas, frente a la playa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 27 de diciembre de 2024. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



El ejército israelí arrestó al doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, informaron autoridades palestinas. Abu Safiya fue detenido el viernes junto a docenas de otros empleados del hospital y trasladado a un centro de interrogatorio.

MedGlobal, la organización humanitaria donde trabaja Abu Safiya, dijo el viernes que estaban muy preocupados por él. El incidente sigue a la detención en octubre de otros cinco de sus trabajadores, agregó el grupo, que calificó la situación como un “patrón alarmante y atroz de ataque al personal y espacios médicos”.

El hospital Kamal Adwan ha sido atacado múltiples veces en los últimos tres meses por tropas israelíes. De acuerdo con el ministerio, un ataque al hospital a principios de semana mató a cinco de sus trabajadores sanitarios.

“Estas acciones (en los hospitales) ponen la vida de todas estas personas en un riesgo aún mayor del que enfrentaban antes”, dijo la vocera de la ONU, Stephanie Tremblay, a los periodistas, y señaló informes de colegas sobre “daños significativos” en el hospital. Agregó que un hospital debería ser protegido como lo requiere el derecho internacional.

El ejército israelí restringe fuertemente los movimientos de los palestinos en Gaza y ha prohibido el ingreso de periodistas extranjeros al territorio durante la guerra, lo que dificulta verificar la información. Esta misma semana, Israel mató a 5 periodistas en Gaza. Las autoridaes israelíes dicen que eran terroristas.

Bebés que mueren de frío en Gaza

Un hombre llora el cuerpo de un niño envuelto en una tela blanca en el exterior del hospital bautista de la ciudad de Gaza, antes de un funeral el 27 de diciembre de 2024. Imagen OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images



Más del 90% de los 2.3 millones de palestinos de Gaza han sido expulsados de sus hogares, y la mayoría se refugia ahora en tiendas de campaña en el sur y el centro de Gaza.

Niños y adultos, muchos de ellos descalzos, se acurrucan sobre la arena fría en tiendas de campaña hechas con hojas de plástico y tela que el viento azota. Las temperaturas nocturnas pueden descender por debajo de los 10 grados Celsius (50 °Fahrenheit), y la brisa marina del Mediterráneo puede humedecer las tiendas.

“Juro por Dios, que su madre y yo nos cubrimos con una manta y cubrimos (a nuestros cinco hijos) con tres mantas que conseguimos de los vecinos”, manifestó Muhammad al-Sous, un desplazado de Beit Lahiya en el norte de Gaza.

Sus niños recogen botellas de plástico para hacer fogatas, y se amontonan bajo las cobijas mientras sus únicas prendas de ropa se lavan y se secan al viento.



En los últimos días, al menos tres bebés en Gaza han muerto por exposición al frío, según los médicos que se encuentran en la zona, y el Ministerio de Salud palestino dijo que un adulto, una enfermera que trabajaba en el Hospital Europeo, también murió esta semana.

Más de 45,000 palestinos muertos

La campaña de bombardeos y ofensivas terrestres que Israel lleva hace 15 meses inició luego del ataque de la milicia palestina Hamas, que resultó en 1,200 personas muertas, la mayoría civiles. Unas 250 personas más fueron tomadas como rehenes y cerca de 100 siguen cautivos en Gaza.

La invasión de Israel al territorio palestino ha devastado la región, dejando a la población civil con poco o ningún acceso al sector sanitario o infraestructura general para la vida. La guerra se ha cobrado la vida de más de 45,400 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, y causó más de 108,000 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Israel ha arrasado y aislado el norte de Gaza:

casi

no ingresan alimentos

Desde octubre, la ofensiva israelí ha sellado prácticamente las zonas de Jabaliya, Beit Hanoun y Beit Lahiya, en el norte de Gaza, y ha arrasado amplias zonas de los distritos.

Decenas de miles de palestinos fueron expulsados, pero se cree que miles permanecen en la zona, donde se encuentran Kamal Adwan y otros dos hospitales. Los soldados israelíes allanaron el hospital de Kamal Adwan a principios de octubre, y el martes allanaron y desalojaron el Hospital Indonesio.

La zona lleva meses sin recibir alimentos ni otro tipo de ayuda, lo que hace temer una hambruna. Según la ONU, las tropas israelíes solo han permitido cuatro entregas de ayuda humanitaria en la zona entre el 1 y el 23 de diciembre.

Mujeres y niñas palestinas esperando por comida en Jan Yunis, Franja de Gaza, el 20 de diciembre del 2024. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



El grupo de derechos humanos israelí Physicians for Human Rights-Israel presentó esta semana una petición ante la Corte Suprema de Justicia de Israel para el cese de los ataques contra Kamal Adwan. Advirtió que desalojar por la fuerza el hospital supondría “abandonar a miles de residentes en el norte de Gaza”.