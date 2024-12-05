Cambiar Ciudad
Amnistía Internacional acusa a Israel de "genocidio" en Gaza: "Esto debe detenerse ahora"

La organización de defensa de los derechos humanos segura haber llegado a esa conclusión a partir de "declaraciones de carácter genocida y deshumanizantes del gobierno israelí", imágenes satelitales que documentan la destrucción del territorio palestino e investigaciones en el terreno con habitantes de Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024.

Univision y AFP
Video Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Benjamin Netanyahu: esta es la razón

Amnistía Internacional (AI) acusó a Israel de "genocidio" contra los palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza hace 14 meses, en un informe publicado este jueves que busca "servir de llamada de atención a la comunidad internacional".

La organización de defensa de los derechos humanos afirma haber llegado a esa conclusión basándose en "declaraciones de carácter genocida y deshumanizantes del gobierno israelí", así como en imágenes satelitales que documentan la destrucción del territorio palestino y en investigaciones en el terreno con los habitantes de Gaza, entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024.

"Mes tras mes, Israel ha tratado a los palestinos de Gaza como un grupo infrahumano, indigno de respeto por los derechos humanos y la dignidad, demostrando su intención de destruirlos físicamente", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

"Nuestras conclusiones abrumadoras deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: esto es un genocidio. Esto debe detenerse ahora", subrayó Callamard en un comunicado.

Desde la letal incursión de milicianos de Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, Israel sostiene que el objetivo de su ofensiva es erradicar al movimiento islamista Hamas, en el poder en el territorio palestino.

"Pero seamos claros: los objetivos militares pueden coincidir con intenciones genocidas", apuntó Callamard en una conferencia de prensa en La Haya.

El informe, de 300 páginas, menciona 15 ataques aéreos llevados a cabo entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024, que habrían matado a 334 civiles, entre ellos 141 niños, y en los que "no se encontró ninguna prueba de que estuvieran dirigidos contra objetivos militares".

Desde el inicio de la guerra, al menos 44,532 personas han muerto en Gaza, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas en el territorio, considerados fiables por la ONU.

Amnistía también denuncia las condiciones de vida de los palestinos en el enclave, donde están sometidos a "desnutrición, hambruna y enfermedades" que "los exponen a una muerte lenta y calculada".

"Los Estados que envían armas a Israel violan sus obligaciones de prevenir el genocidio y corren el riesgo de convertirse en cómplices", advirtió Agnès Callamard.

AI anunció que también publicaría un informe sobre los crímenes cometidos por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

En esa incursión, los comandos islamistas mataron a 1,208 personas y secuestraron a 251, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.ç

La respuesta de Israel a las acusaciones de Amistía Internacional

Israel calificó el jueves de "totalmente falso" el informe de Amnistía Internacional en el que se le acusa de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza.

"La organización deplorable y fanática Amnistía Internacional ha realizado una vez más un informe inventado que es totalmente falso y basado en mentiras", indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

"La matanza genocida del 7 de octubre de 2023 fue perpetrada por la organización terrorista Hamas contra ciudadanos israelíes. Desde entonces, los ciudadanos israelíes están sometidos a ataques cotidianos en siete frentes diferentes. Israel se defiende contra estos ataques actuando de forma totalmente conforme al derecho internacional", agregó el ministerio.

