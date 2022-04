Esposa de soldado ruso le da "permiso" para violar mujeres ucranianas en una llamada interceptada

Un soldado ruso habla con su esposa (también rusa) por teléfono. La charla de la pareja se torna escalofriante cuando comienzan a discutir sobre violar a mujeres ucranianas. La esposa le dice a su esposo que le permite que viole a mujeres mientras está desplegado en Ucrania.

“Sí, lo permito. Solo usa protección”, dice ella entre risas.

Este reporte forma parte de una investigación hecha por Radio Free Europe Radio Liberty (RFE/RL), un medio que transmite en Europa del Este y Asia, parte de la Agencia Global de Medios del gobierno de EEUU (que incluye a la Voz de América -Voice of America-).

La llamada de esta pareja fue interceptada por los servicios de seguridad ucranianos en la región de Jersón (en el sur del país) antes de publicarla a principios de este mes. RFE/RL investigó la llamada e identificó a la pareja como Roman Bykovsky, de 27 años, y su esposa Olga Bykovskaya, cuyo apellido de soltera es Pinyasovaya.

Aunque los investigadores reconocen que no han determinado si la conversación entre ambos es algo serio, irónico o bromista, el audio está siendo usado por Ucrania para ilustrar que existe una práctica de violaciones masivas a mujeres por parte de las tropas invasoras rusas y que los testimonios de decenas de ellas son reales.

El jefe del bureau de Moscú del prestigioso diario Financial Times, Max Seddon, compartió la historia de los periodistas de RFE/RL en Twitter apoyando la veracidad del reportaje, que puede sonar inverosímil para muchos por la crudeza.

"Si no crees la intercepción ucraniana (de la llamada) de la esposa de un soldado ruso diciéndole que violara a mujeres ucranianas, aquí ambos están registrados confirmando que es verdad. Increíble trabajo", comentó Seddon.



El reporte de la llamada fue trabajado por reporteros del Servicio Ruso de RFE/RL en "un proyecto de investigación conjunto dirigido por el Servicio Ucraniano de RFE/RL". Los reporteros obtuvieron los números de teléfono de los participantes de la llamada y buscaron en redes sociales a Bykovsky y su esposa.

Según el reporte viven en Sebastopol, en la península de Crimea. Ambos fueron contactados por teléfono por reporteros de RFE/RL y confirmaron su identidad. El hombre, sin embargo, negó ser el de la llamada.

Pero los periodistas hicieron las comparaciones de las voces y ambas coinciden con las escuchadas en la llamada interceptada por los servicios de inteligencia de Ucrania.

Violaciones masivas a mujeres en Ucrania

Este reporte llega en medio de un creciente número de denuncias que se multiplican en Ucrania sobre mujeres que dicen haber sido violadas por soldados rusos cuando estos ocupan las ciudades de su país. Las violaciones son consideradas crímenes de guerra.

Días atrás, se conoció el testimonio de dos mujeres cuyos nombres fueron cambiados para preservar su identidad.

Elena fue entrevistada por la agencia AFP y vivía en Jersón (sur). Contó que el pasado 3 de abril fue seguida por dos soldados rusos que entraron a su casa para violarla. La eligieron por ser la esposa de un soldado ucraniano.

"Sin una palabra me empujaron sobre la cama, me colocaron una ametralladora encima y me desvistieron... Casi no hablaban... se decían entre ellos 'es tu turno'" y luego de unas horas se marcharon, contó Elena.



El caso de Olha, la otra mujer, fue documentado por la Human Rights Watch (HRW), organización mundial de defensa de los derechos humanos.

Ella contó que el 13 de marzo, un soldado ruso de apenas 20 años la golpeó y violó repetidamente en su pueblo, cerca de Jarkóv.

“Me dijo que le diera (sexo oral) Todo el tiempo sostuvo el arma cerca de mi sien o me la puso en la cara. Disparó dos veces al techo y dijo que era para darme más 'motivación'”, contó Olha.



Las violaciones son consideradas "crímenes de guerra", que se definen como graves violaciones del derecho internacional cometidas contra civiles o combatientes en un conflicto y que generan responsabilidad penal individual de sus autores, según la ONU.

También las violaciones entran en la definición de crímenes de lesa humanidad, concepto creado en 1945 en los estatutos del Tribunal internacional de Nuremberg. Este tipo de crimen fue codificado en el Estatuto de Roma, que determina que los crímenes contra la humanidad son actos como el asesinato, la violación, la persecución y otros actos inhumanos.