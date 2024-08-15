Ya son 40,000 muertos en Gaza: un territorio transformado en un gran cementerio

Video Fue a inscribir el nacimiento de sus gemelos y cuando volvió un ataque israelí los había matado

Con Gaza en ruinas después de más de 10 meses de guerra, el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas ha tenido dificultades para contabilizar el número de muertos, que el jueves superó los 40,000, informaron las autoridades palestinas.

Israel ha tratado de cuestionar repetidamente la credibilidad de las cifras y el presidente Joe Biden también lo hizo en las primeras etapas de la guerra. Pero varias agencias, incluso de las Naciones Unidas, que operan en Gaza han dicho que las cifras son creíbles y las organizaciones internacionales las citan con frecuencia.

PUBLICIDAD

La pequeña franja de tierra palestina densamente poblada está ahora repleta de cadáveres.

Llenan las morgues y desbordan los cementerios. Las familias, que huyen repetidamente para escapar de las ofensivas de Israel, entierran a sus muertos donde pueden: en patios traseros y estacionamientos, debajo de escaleras y a lo largo de los caminos. Otros yacen bajo los escombros, y sus familias no están seguras de que algún día los cuenten.

Voluntarios sepultureros

Sadi Baraka, un sepulturero que trabaja con más voluntarios, pasa sus días cavando la tierra para hacer espacio para más muertos, hay hileras de tumbas apiladas en las profundidades.

“A veces hacemos tumbas sobre tumbas”, dijo.

Baraka y su solemne cuerpo de sepultureros voluntarios en el cementerio de Deir al-Balah comienzan al amanecer, cavando o reabriendo las existentes. Los muertos a veces pueden venir de millas de distancia, de tramos de Gaza donde los cementerios están destruidos o son inaccesibles.

El cementerio tiene 70 años. Una cuarta parte de sus tumbas son nuevas.

El número de muertos en Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, que dura ya diez meses, ha superado los 40,000, según el Ministerio de Salud del territorio, en un recuento que no distingue entre civiles y militantes.

“Un gran cementerio”: matan al 2% de la población de Gaza

Video Una madre y sus gemelos de 3 días de nacidos mueren en Gaza tras un ataque israelí



Un ritmo constante de muertes desde octubre se ha cobrado casi el 2% de la población de Gaza anterior a la guerra. Los funcionarios de salud y los trabajadores de defensa civil dicen que la cifra real podría ser de miles más, incluidos los cuerpos bajo los escombros que, según las Naciones Unidas, pesan 40 millones de toneladas.

PUBLICIDAD

“Parece que el destino de Gaza es convertirse en un gran cementerio, con sus calles, parques y casas, donde los vivos son simplemente muertos esperando su turno”, escribió el autor palestino Yousri Alghoul para el Instituto de Estudios Palestinos.

Israel comenzó a atacar Gaza después de que militantes liderados por Hamas irrumpieran el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y tomando como rehenes a otras 250. Israel dice que busca la destrucción de Hamas y que limita sus ataques a los militantes y culpa a Hamas por las muertes de civiles, diciendo que los militantes operan desde barrios residenciales. Los combates han matado a 329 soldados israelíes, según Israel.





Evacuaciones constantes: los palestinos tratan de proteger a sus muertos

La niña palestina Rim Abu Hayya, única sobreviviente de su familia después de que murieran en un bombardeo israelí que alcanzó su casa en el este de Khan Yunis, es llevada por su tía Ayat en un refugio de tiendas de campaña al oeste de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de agosto de 2024. Imagen BASHAR TALEB/AFP via Getty Images



Incluso en la muerte, los palestinos han sido desplazados por las ofensivas de Israel.

Los palestinos mueven cadáveres, tratando de protegerlos de la guerra. El ejército de Israel ha desenterrado, arado y bombardeado más de 20 cementerios, según imágenes satelitales analizadas por el medio de investigación Bellingcat. Las tropas han llevado decenas de cuerpos a Israel en busca de rehenes. Los cuerpos, que son transportados en camiones a Gaza, suelen estar descompuestos y no se pueden identificar, y se entierran rápidamente en una fosa común.

Haneen Salem, fotógrafa y escritora del norte de Gaza, ha perdido a más de 270 miembros de su familia. Salem dijo que entre 15 y 20 de ellos han sido desenterrados, algunos después de que las tropas destruyeran cementerios y otros fueron trasladados por familiares por temor a que las fuerzas israelíes destruyeran sus tumbas.

"No sé cómo explicar lo que se siente al ver los cuerpos de mis seres queridos tirados en el suelo, esparcidos, un trozo de carne aquí y un hueso allá”, dijo. “Después de la guerra, si seguimos vivos, cavaremos una nueva tumba y esparciremos rosas y agua sobre ella por sus buenas almas”.

Honrando a los muertos en Gaza

En tiempos de paz, los funerales en Gaza eran grandes asuntos familiares. Según la tradición islámica, el cadáver sería lavado y envuelto en un sudario. Después de las oraciones sobre el cuerpo en una mezquita, una procesión lo llevaría al cementerio, donde sería colocado sobre su lado derecho mirando hacia el este, en dirección a La Meca.

PUBLICIDAD

Los rituales son la forma más básica de honrar a los muertos, dijo Hassan Fares. Pero eso ya no existe en Gaza.

En su familia murieron 25 personas en un ataque aéreo. Fares cavó tres zanjas en un cementerio, donde enterró a cuatro primos, su tía y su tío. Los supervivientes susurraron oraciones rápidas por encima del zumbido distante de los aviones de guerra.

Los que murieron al principio de la guerra pueden haber sido los afortunados, dijo Fares. Tuvieron funerales, aunque breves.

Los cuerpos envueltos en plástico para no manchar los sudarios blancos

Video Desesperación en Gaza: los restos de 89 víctimas no identificadas son devueltos por Israel sin respuestas



Nawaf al-Zuriei, un trabajador de la morgue del Hospital de los Mártires Al-Aqsa de Deir al-Balah, está en primera línea de la avalancha de muertos.

Los trabajadores cubren los cuerpos dañados con plástico para evitar manchas de sangre en las mortajas blancas.

"Les limpiamos la sangre de la cara para que esté en un estado adecuado para que sus seres queridos le digan adiós", dijo.

Tras la retirada de las tropas israelíes, decenas de cuerpos quedan en las calles. Como el combustible escasea, los trabajadores que recogen los muertos llenan camiones con cadáveres, atando algunos en la parte superior para ahorrar gasolina, dijo el funcionario de defensa civil Mohammed el-Mougher.

Cuando un cadáver permanece sin identificar, los trabajadores colocan un cartel de plástico en la tumba, con la fecha del entierro, el número de identificación y el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

PUBLICIDAD

Buscando el cuerpo de sus seres amados

El destino incierto de los cuerpos de los familiares persigue a las familias. Mousa Jomaa, un ortopedista que vive en al-Ram, en la Cisjordania ocupada por Israel, ha visto desde lejos cómo la guerra se cobraba la vida de 21 familiares en Gaza.

El primo de Jomaa, Mohammed, murió en un ataque aéreo israelí al principio de la guerra mientras operaba una ambulancia en el sur de Gaza y fue enterrado en Rafah, lejos de la casa de la familia en el centro de Gaza. El cementerio fue dañado en una ofensiva posterior. No hay señales del cuerpo de Mohammed, dijo Jomaa.

Un ataque en diciembre destruyó la casa del tío de Jomaa, matando a su tía y a sus hijos, Mira, de 8 años, y Omar, de 10. El tío de Jomaa, el doctor Hani Jomaa, se apresuró a volver a casa para buscar entre los escombros. Antes de que pudiera encontrar el cuerpo de Mira, un ataque lo mató también.

Como no se ha recuperado su cuerpo, Mira no ha sido contada entre los muertos, dijo Jomaa, que mostró una foto de la joven de pie junto a su hermano, con un bolso de mano de arco iris a juego con su pasador.

En julio, un tanque israelí mató a otros dos primos, Mohammed y Baha. El cuerpo de Baha quedó destrozado y el bombardeo hizo que fuera demasiado peligroso recoger los restos durante semanas. Jomaa dijo que, cuando termine la guerra, planea visitar Gaza para buscar los restos de Mira.