Cambiar Ciudad
Medio Oriente

EEUU envía un submarino al Medio Oriente y ordena a un portaaviones que acelere su tránsito hasta allí, ante temores de un ataque de Irán

El Pentágono ha estado atento a posibles ataques de Irán y Hizbullah contra Israel, en represalia por los asesinatos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y de un alto comandante de Hizbullah en Beirut. Mientras, EEUU y otros aliados presionan para lograr un alto el fuego en Gaza que pueda ayudar a calmar las tensiones en la región.

Por:
Univision y Agencias
Video Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el envío de un submarino con misiles guiados al Medio Oriente y pidió al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que se dirija con más rapidez a la zona, informó el domingo el Pentágono, en medio de crecientes temores de que la guerra se extienda a toda la región.

Estas medidas se producen en un momento en que Estados Unidos y otros aliados presionan para que Israel y Hamas logren un acuerdo de alto el fuego que ayude a calmar las tensiones en la región tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y de un alto comandante de Hizbullah en Beirut.

PUBLICIDAD

Las autoridades han estado atentas a posibles ataques de Irán y Hizbullah en represalia por los asesinatos, y Estados Unidos ha estado reforzando su presencia en la región.

Notas Relacionadas

EEUU suma fuerza militar en Medio Oriente ante posible represalia de Irán a Israel

EEUU suma fuerza militar en Medio Oriente ante posible represalia de Irán a Israel

Mundo
2 min

Las medidas de EEUU ante posible extensión de la guerra en el Medio Oriente

Más sobre Medio Oriente

Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino
3 mins

Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino

Mundo
Taybeh: la aldea cristiana palestina "refugio de Jesús" que lucha por sobrevivir ante la violencia de colonos israelíes
8 mins

Taybeh: la aldea cristiana palestina "refugio de Jesús" que lucha por sobrevivir ante la violencia de colonos israelíes

Mundo
Soldados israelíes tienen órdenes de disparar contra palestinos que buscan alimentos; un reporte que niega Netanyahu
4 mins

Soldados israelíes tienen órdenes de disparar contra palestinos que buscan alimentos; un reporte que niega Netanyahu

Mundo
Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes
2 mins

Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes

Mundo
¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses
4 mins

¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses

Mundo
Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU
3 mins

Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU

Mundo
Trump abre la puerta a un cambio de régimen en Irán, después de que sus funcionarios lo hubieran descartado
7 mins

Trump abre la puerta a un cambio de régimen en Irán, después de que sus funcionarios lo hubieran descartado

Mundo
¿Qué tan efectivo fue el ataque de EEUU en Irán y qué hará Teherán ahora? Esto consideran analistas
4 mins

¿Qué tan efectivo fue el ataque de EEUU en Irán y qué hará Teherán ahora? Esto consideran analistas

Mundo
¿Van Israel e Irán rumbo a una "guerra eterna"? Un experto desde Tel Aviv habla de lo que acecha en Medio Oriente
12 mins

¿Van Israel e Irán rumbo a una "guerra eterna"? Un experto desde Tel Aviv habla de lo que acecha en Medio Oriente

Mundo
Misiles iraníes lograron esquivar el 'domo de hierro' de Israel: ¿cuán capaz es el sistema?
3 mins

Misiles iraníes lograron esquivar el 'domo de hierro' de Israel: ¿cuán capaz es el sistema?

Mundo

El secretario Austin ordenó al grupo de ataque de portaaviones liderado por el USS Abraham Lincoln, y equipado con cazas F-35 y F/A-18, que "acelere su tránsito" hacia la región, dijo el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder.

Rayder detalló que Austin también había ordenado al submarino de misiles guiados USS Georgia que se dirija a la zona. El USS Georgia está armado con misiles de crucero y estuvo operando recientemente en el mar Mediterráneo, según la Armada.

Austin ordenó al submarino que se adentrara en aguas del Medio Oriente, de acuerdo con el Pentágono, en una inusual información pública sobre el movimiento de sus submarinos que constituye un claro mensaje disuasorio para Irán y sus aliados.

Por su parte, el Lincoln, que ha estado en Asia Pacífico, ya había recibido órdenes de ir a la región para reemplazar al grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que está programado para comenzar a regresar a casa desde el Medio Oriente. La semana pasada, Austin dijo que el Lincoln llegaría al área del Comando Central a fines de mes, pero ahora le ha pedido acelerar el viaje.

Hasta el domingo no quedaba claro qué implicaciones tendría esta última orden, o cuánto más rápido el Lincoln navegará hacia el Medio Oriente.

PUBLICIDAD

EEUU reitera su compromiso con Israel y pide mitigar daño a civiles

El portavoz agregó que Austin habló con su homólogo israelí Yoav Gallant el domingo y ambos discutieron "la importancia de mitigar el daño a los civiles, el progreso hacia la consecución de un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza", además de los esfuerzos para disuadir la agresión de los grupos alineados con Irán en la región.

Austin también reiteró el compromiso de EEUU "de tomar todas las medidas posibles para defender a Israel y destacó el fortalecimiento de la postura y las capacidades de la fuerza militar estadounidense en todo el Medio Oriente a la luz de las crecientes tensiones regionales".

La llamada se produce un día después de que un ataque aéreo israelí impactara una escuela convertida en refugio en Gaza la madrugada del sábado, matando al menos a 80 personas e hiriendo a casi 50 más, dijeron las autoridades sanitarias palestinas, en uno de los ataques más letales de los 10 meses de guerra entre Israel y Hamas.


Con información de AP y AFP.

Mira también:


Relacionados:
Medio OrienteGuerra Israel-HamasEstados UnidosAtaques

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD