EEUU envía un submarino al Medio Oriente y ordena a un portaaviones que acelere su tránsito hasta allí, ante temores de un ataque de Irán

Video Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el envío de un submarino con misiles guiados al Medio Oriente y pidió al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que se dirija con más rapidez a la zona, informó el domingo el Pentágono, en medio de crecientes temores de que la guerra se extienda a toda la región.

Estas medidas se producen en un momento en que Estados Unidos y otros aliados presionan para que Israel y Hamas logren un acuerdo de alto el fuego que ayude a calmar las tensiones en la región tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y de un alto comandante de Hizbullah en Beirut.

Las autoridades han estado atentas a posibles ataques de Irán y Hizbullah en represalia por los asesinatos, y Estados Unidos ha estado reforzando su presencia en la región.

Las medidas de EEUU ante posible extensión de la guerra en el Medio Oriente

El secretario Austin ordenó al grupo de ataque de portaaviones liderado por el USS Abraham Lincoln, y equipado con cazas F-35 y F/A-18, que "acelere su tránsito" hacia la región, dijo el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder.

Rayder detalló que Austin también había ordenado al submarino de misiles guiados USS Georgia que se dirija a la zona. El USS Georgia está armado con misiles de crucero y estuvo operando recientemente en el mar Mediterráneo, según la Armada.

Austin ordenó al submarino que se adentrara en aguas del Medio Oriente, de acuerdo con el Pentágono, en una inusual información pública sobre el movimiento de sus submarinos que constituye un claro mensaje disuasorio para Irán y sus aliados.

Por su parte, el Lincoln, que ha estado en Asia Pacífico, ya había recibido órdenes de ir a la región para reemplazar al grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que está programado para comenzar a regresar a casa desde el Medio Oriente. La semana pasada, Austin dijo que el Lincoln llegaría al área del Comando Central a fines de mes, pero ahora le ha pedido acelerar el viaje.

Hasta el domingo no quedaba claro qué implicaciones tendría esta última orden, o cuánto más rápido el Lincoln navegará hacia el Medio Oriente.

EEUU reitera su compromiso con Israel y pide mitigar daño a civiles

El portavoz agregó que Austin habló con su homólogo israelí Yoav Gallant el domingo y ambos discutieron "la importancia de mitigar el daño a los civiles, el progreso hacia la consecución de un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza", además de los esfuerzos para disuadir la agresión de los grupos alineados con Irán en la región.

Austin también reiteró el compromiso de EEUU "de tomar todas las medidas posibles para defender a Israel y destacó el fortalecimiento de la postura y las capacidades de la fuerza militar estadounidense en todo el Medio Oriente a la luz de las crecientes tensiones regionales".

La llamada se produce un día después de que un ataque aéreo israelí impactara una escuela convertida en refugio en Gaza la madrugada del sábado, matando al menos a 80 personas e hiriendo a casi 50 más, dijeron las autoridades sanitarias palestinas, en uno de los ataques más letales de los 10 meses de guerra entre Israel y Hamas.



Con información de AP y AFP.

