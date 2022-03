Muertos, bombas contra civiles y familias rotas: el relato de lo que vio este periodista en Chernihiv e Irpin, dos ciudades bajo asedio ruso

La sirena antiaérea no deja de sonar. Nos preguntamos dónde están los civiles que no han podido abandonar la ciudad. Finalmente, los encontramos en un refugio. Están totalmente a oscuras, sin calefacción. Cientos de personas, todos ellos niños, mujeres y ancianos. Con miradas aterradas y perdidas nos explican que no pueden abandonar la ciudad porque no disponen de vehículos para hacerlos. Algunos, tienen las cabezas vendadas, otros las caras hinchadas por las heridas.